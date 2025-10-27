Glenn Close conquista Madrid: el inesperado fichaje de Hollywood para la nueva película de Los Javis y Penélope Cruz

Madrid se ha convertido, una vez más, en epicentro del glamour internacional. Apenas unos días después de la visita de Melanie Griffith, la capital se ha rendido ante otra leyenda de Hollywood: Glenn Close. La actriz, ganadora de tres Globos de Oro y ocho veces nominada al Oscar, ha aterrizado en España para rodar junto a Penélope Cruz bajo la dirección de Los Javis su nuevo y esperado proyecto, "La bola negra", inspirado en una obra inacabada de Federico García Lorca.

La protagonista de clásicos como "Atracción fatal" o "Las amistades peligrosas" compartió con sus seguidores una imagen desde el avión, donde bromeaba con su característico humor: "Saltando a Madrid durante dos días", escribió. En el mensaje añadía una divertida nota sobre su inseparable perro: "Pip no ha podido seguir el ritmo con su español, así que se ha vuelto para Berlín". La intérprete, que actualmente trabaja en la precuela de "Los juegos del hambre: Sunrise on the Reaping", ha hecho una breve pausa en el rodaje para sumergirse en el universo lorquiano de los cineastas españoles más aclamados del momento.

Horas después de su llegada, una imagen suya tomada en las calles madrileñas revolucionaba las redes: Glenn Close paseando, del brazo de Javier Calvo, al caer la tarde. "Mother is in town", escribía el director en Instagram, desatando la euforia de sus seguidores. El gesto, sencillo pero simbólico, confirmaba lo que muchos intuían: la incorporación de Close al reparto de "La bola negra" es un acontecimiento para el cine español.

Los Javis, que presentaron el proyecto en el pasado Festival de Cannes, ya habían anunciado que aún quedaban "algunas sorpresas" por revelar en cuanto al elenco. Primero llegó el nombre de Penélope Cruz, que interpretará uno de los papeles principales, y ahora el de Glenn Close, una actriz cuya presencia eleva el proyecto a categoría internacional. A ellas se suma Lola Dueñas, completando un reparto que promete una combinación de talento, intensidad y magnetismo.

"La bola negra" es, según se ha adelantado, una reinterpretación contemporánea de un texto inacabado de Lorca que explora temas universales como "el deseo, la sexualidad, el dolor y la herencia emocional". La historia entrelaza las vidas de tres hombres en tres épocas distintas -1932, 1937 y 2017-, reflejando cómo los hilos del pasado siguen tejiendo el presente.

Durante su breve estancia en Madrid, Close se ha dejado ver sonriente, elegante y cercana, disfrutando de la ciudad antes de volver a Berlín. Su fichaje, además de un hito cinematográfico, es un gesto de confianza hacia el talento español y hacia una nueva generación de creadores que ha sabido trascender fronteras sin renunciar a su identidad.

Así, mientras Los Javis preparan su proyecto más ambicioso hasta la fecha y Penélope Cruz reafirma su papel como embajadora del cine patrio, Glenn Close añade un nuevo capítulo a su impecable trayectoria: uno que huele a Lorca, a Madrid y a un cine español que mira, sin complejos, hacia el mundo.