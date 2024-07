Con photocall, al aire libre y decoración rosa: todos los detalles del fiestón que Belén Estaban ha organizado a su hija Andrea por su 25 cumpleaños

Belén Esteban ha vivido un fin de semana inolvidable. El sábado 20 de julio organizó en su casa de Paracuellos un fiestón por todo lo alto por el 25 cumpleaños de su hija, Andrea Janeiro. La joven sopló las velas rodeada de los suyos junto a su madre, en España, y la televisiva no ha dudado en compartir en su perfil de Instagram todos los detalles del evento, desde la decoración hasta la vajilla. Eso sí, cumpliendo con la petición de su hija de ser anónima, Belén Esteban no ha colgado ninguna fotografía de la velada, preservando la intimidad de su hija, a excepción de su la tierna felicitación que le dedicó en redes, compartiendo una fotografía de ambas junto al siguiente mensaje: "Hoy hace 25 años el amor de mi vida, esa eres TÚ. La que me ha enseñado a ser feliz, a saber lo que es la constancia y el esfuerzo. Tú nos has enseñado a todos los que es la palabra amor. Nunca podré querer a nadie más que a ti. Eres lo mejor de mi vida. Te quiero".

Para este día tan especial, Belén Esteban colaboró con una empresa organizadora de eventos que se encargó de que no le faltase ningún detalle al evento. Desde un photocall lleno de globos hasta sombreros y diademas para todos los invitados, la de San Blas no escatimó y sorprendió a su hija con una fiesta temática donde predominó el color rosa, donde se puede ver una clara inspiración a Karol G, coincidiendo con los conciertos de la artista en Madrid y del que ambas son muy fans.

Aunque se desconoce quiénes asistieron a la fiesta de Andrea Janeiro, todo apunta a que acompañaron a la joven numerosos invitados, por la cantidad de diademas y otros complementos que había encima de las mesas.

Belén Esteban, la más fan de Karol G

Después de la fiesta de su hija, Belén Esteban puso el broche de oro a un fin de semana inolvidable viendo a Karol G el domingo en el Santiago Bernabéu, La televisiva ha sido una de las tantas celebrities que no ha querido perderse a la Bichota en el estadio del Real Madrid y ha compartido en Instagram algunos momentos del concierto, dándolo todo. Allí, como ya nos tiene acostumbrados, se fotografió con otras famosas, como es el caso de María Pedraza o Ester Expósito, dos de las actriz más queridas y seguidas de nuestro país, como una fan más.