Jorge Javier responde con humor a las críticas por su nueva cara en "Supervivientes All Stars": "He vuelto a dar la nota"

La nueva edición de "Supervivientes All Stars" comenzó ayer por todo lo alto y con las expectativas por las nubes, pero el regreso de uno de los formatos más exitosos de la pequeña pantalla fue algo accidentado. Las playas de Honduras, habituales escenarios de los espectaculares juegos, se vieron alteradas por manifestaciones locales que coincidieron con el inicio de las grabaciones. Este inesperado contratiempo obligó a la organización a retrasar algunas de las pruebas y a reorganizar el calendario previsto para la gala inaugural.

A pesar de los esfuerzos por mantener la normalidad, las protestas se hicieron notar tanto en la logística como en el ambiente entre concursantes y equipo técnico. La tensión en las zonas de rodaje generó incertidumbre sobre la continuidad de ciertos juegos en los emplazamientos habituales, lo que ha abierto el debate sobre la seguridad y la necesidad de buscar alternativas. No obstante, el programa consiguió salir adelante con improvisación y mucho esfuerzo, garantizando un estreno lleno de emoción, aunque con un arranque más convulso de lo esperado.

Pero no fueron las manifestaciones lo único que llamó la atención de los espectadores, sino que todos los ojos se pusieron también en Jorge Javier Vázquez, que lució un aspecto notablemente diferente al que tiene acostumbrada a su audiencia. Como viene siendo habitual en el mundillo, el presentador se sometió a algunos retoques estéticos antes del gran estreno, ¡y no pasaron inadvertidos para el público!

Las redes se inundaron de memes comentando “el nuevo rostro” de Jorge Javier Vázquez, algunos más mordaces que otros. “Parece la rata ciega de Shrek”, decía una de las usuarias de la plataforma X, otrora Twitter. Lejos de ofenderse, el presentador se ha tomado los mensajes con su habitual sentido del humor y no ha dudado en responder como mejor se le da: riéndose de sí mismo.

Jorge Javier Vázquez responde a las críticas por su aspecto Redes sociales

Tapado hasta las cejas, con una pamela, una mascarilla y unas gafas de sol, Jorge Javier Vázquez ha reaparecido en redes sociales para dejar claro que no le molestan los mensajes sobre su aspecto. De hecho, agradece que su reaparición en televisión haya sido tan comentada, ya sea por su “nuevo rostro” o cualquier otra razón. “Lo he vuelto a conseguir, he vuelto a dar la nota en mi reaparición, después de tantísimos años… A ver qué me invento ahora para ‘El diario de Jorge’, que vuelve el lunes… Anda qué… lo que hago por vosotros no tiene precio. ¡Feliz finde!”, ha expresado a sus más de 900.000 seguidores.