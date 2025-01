Dimitri Rassam rompe su silencio sobre su divorcio de Carlota Casiraghi: "Perdí el control"

Muy discreto en lo que respecta a su vida privada, Dimitri Rassam, exmarido de Carlota Casiraghi, no había hablado de su ruptura con la princesa monegasca. Sin embargo, el productor cinematográfico ha decidido ahora romper su silencio y admitir que "perdí el control".

Mientras Carlota Casiraghi ha comenzado una nueva relación con el escritor francés Nicolas Matthieu, ganador del premio Goncourt, a Dimitri Rassam no se le ha conocido ninguna nueva pareja. "Los cuentos de hadas no existen en la vida real, pero debemos seguir creyendo en las grandes historias de amor. En un matrimonio sabemos que habrá pruebas pero, cuando somos jóvenes, no somos plenamente conscientes de ellas", asegura el productor de "El conde de Montecristo", su último gran éxito profesional.

Según su entorno, Dimitri Rassam ha aprendido de los errores del pasado y según su entorno ha aprendido a organizar mejor sus prioridades.

"Con la edad cambiamos nuestra visión del amor. Ya no creo en la fusión total y permanente en la pareja. Mi mayor ansiedad no es el miedo al fracaso, es el miedo a no vivir nada", concluye en "Le Figaro".