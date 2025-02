Los problemas de salud de Pete Doherty: "Podría perder los dedos de los pies"

Su adicción al crack y a la heroína durante años comienza a pasar factura a Pete Doherty. Según ha publicado el "Mail on Sunday", el líder de Babysambles está tan enfermo que los doctores le han advertido que podría perder los dedos de los pies.

El cantante británico padece diabetes tipo 2 además de otros problemas de salud, lo que podría llevarle a la amputación de algunas partes de su cuerpo. En su reciente gira europea,"Can't Stand Me Now", tuvo que actuar sentado en una silla por prescripción médica. Durante su concierto en Múnich aseguró a sus fans que "hoy he visto al médico y me dijo que no me pusiera de pie o de lo contrario podría perder los dedos de los pies".

Una situación grave ya que según el cantante tampoco tiene "disciplina para combatir el colesterol". Motivo por el que ha decidido ponerse en manos de un especialista.

Doherty afirmó en Evening Standard que "vi a un médico especialista en hígado que afirma que necesito cambiar mi dieta: demasiado queso, demasiada leche...", alimentos de los que abusó tras dejar las drogas.

"Durante años me quedaba despierto cinco o seis días seguidos y luego dormía 24 horas, así que ahora me encanta dormir. Ahora estoy bastante limpio. Dejé de tomar heroína y ketamina", reveló al "The Sun" en 2021, lo que ha contribuido a un aumento de peso de hasta 35 kilos, que ha favorecido que desarrolle diabetes.