Revisan la sentencia de Daniel Sancho ante la presunta gravedad de la pena

Será en la Corte del Tribunal Provincial de Koh Samui, donde fue juzgado el pasado mes de abril, el próximo 29 de agosto, el lugar en el que Daniel Sancho conocerá su sentencia. Una pena que podría ir desde la cadena perpetua a la pena capital, por asesinato con premeditación, de 15 a 20 años por homicidio doloso, o una última opción, en la que se apoya la defensa representada en España por Marcos García Montes que serían menos de diez años por muerte accidental. En declaraciones exclusivas a LA RAZÓN el letrado español afirmaba que "Daniel Sancho no estará más de ocho años en prisión".

La mediática sentencia está ya redactada y siendo revisada por un Tribunal Superior, pero el veredicto ya está claro. Tal y como recoge la agencia EFE la sentencia ha sido redactada por el juez del Tribunal Provincial de Koh Samui encargado del caso. El motivo de esta revisión sería la posible gravedad de la pena. La firma de la sentencia se produjo una vez que la defensa y la coacusación, que representa a la familia de Arrieta, presentaron sus alegatos finales por escrito el pasado 25 de julio.

''Entendemos que al no existir premeditación entraríamos en un homicidio doloso, que tampoco existe por no haber ataque de nuestro defendido. Por lo tanto, respecto a la pena, estaríamos entre una condena de 6 a 8 años de prisión. Al cumplirse una tercera parte de la pena, Daniel podría volver a España al tener la Justicia española y la tailandesa firmado el llamado 'traslado de presos', que no 'extradición''', explicó García Montes.

Por su pare, el acusado ha roto su silencio para la agencia EFE a quien ha confesado "estoy preparado para lo que venga".