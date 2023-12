Reyes Monforte, viuda de Pepe Sancho, "muy preocupada" por lo que pueda contar el hijo de María Jiménez

Hoy, 1 de diciembre, Alejandro Sancho Jiménez, hijo de Pepe Sancho y María Jiménez, se sentará en un plató de televisión para revelar nuevos detalles sobre su vida en familia. Tras la estela dejada por Ángel Cristo Jr., hijo de Bárbara Rey y de Ángel Cristo, la pasada semana, se espera que el joven airee los trapos sucios de la familia. Algo que, según publica la revista Semana preocupa a Reyes Monforte, viuda de Pepe Sancho.

La escritora fue el último amor del actor. Su pérdida fue muy dura y difícil de superar. Nunca le gustó la fama y su vida ha transcurrido siempre de modo discreto. Por eso, ahora, no parece hacerle demasiada gracia la aparición en televisión de Alejandro Sancho. No le gustaría que se removiera el drama familiar que su marido vivió con la cantante y su hijo hace años.

Su viuda, Reyes Monforte larazon

"Reyes Monforte no piensa pronunciar una palabra sobre esto", aseguran desde el círculo íntimo de Pepe Sancho a la revista. "Sabe perfectamente que el hijo de Pepe irá a televisión, y que muy probablemente no dejará en buen lugar a su padre", apuntan las mismas fuentes. Y todo parece apuntar a que Alejandro contará los episodios más duros de la familia, incluido el triste fallecimiento de su hermana Rocío, en un trágico accidente de tráfico cuando tenía 16 años. "Mi hija se mató en la carretera, lo peor que me ha pasado en la vida y de lo que no me he recuperado ni me voy a recuperar en mi vida", dijo en vida María Jiménez.

El hijo de María Jiménez, Alejandro Sancho Jiménez delante del féretro de la artista María Jiménez a la Capilla Ardiente instalada en el Ayuntamiento de Sevilla. Eduardo Briones Europa Press

Los malos tratos de Sancho a Jiménez serán también un tema que se pondrá sobre la mesa este viernes en el plató de Telecinco. "Fue un flechazo, pero después fueron 20 puñaladas", dijo la artista en 'Lazos de sangre' sobre su complicado matrimonio con Pepe Sancho. Su relación fue intensa, marcada por constantes altibajos.

Sin embargo, tal y como revelan a Semana, la periodista Reyes Monforte "no piensa pronunciar una palabra sobre nada de lo que pueda decir Alejandro. Se mantendrá en su línea de discreción".