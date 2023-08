Robar a famosos, la última moda entre los criminales

La madrugada del viernes 25 de agostoMaría del Monte fue víctima de un violento asalto en su propia casa de Sevilla. La cantante se encontraba con su pareja, Inmaculada Casal, en su vivienda cuando un grupo de al menos cinco encapuchados irrumpió y robó una cuantiosa suma de dinero, la cifra de dicho robo no ha trascendido a los medios.

La investigación de los hechos continúa en curso por un equipo de la policía judicial y la Guardia Civil, según ha informado el 'Diario de Sevilla'. Los encapuchados se cubrieron la cara en todo momento y para mayor seguridad emplearon guantes con el fin de no dejar huellas en el lugar del crimen. Sin embargo, la Guardia Civil confía en encontrar algún resto biológico que pueda revelar la autoría de los hechos.

No es el único caso que ha habido por la zona, pues la mañana del viernes varios operarios tuvieron que restaurar el cableado de la zona que anteriormente había sido robado, se desconoce si ambos hechos están relacionados.

Los famosos, que se muestran cada vez más cercanos a sus seguidores, están siendo víctimas de atracos con fuerza. No es el primer incidente de estas características en el que se ve implicado un famoso. Un ejemplo de ello es el caso del hijo de Camilo Sesto en su chalé de Torrelodones. Estos incidentes no solo tienen lugar en nuestro país, también se ven traspasando las fronteras. El pasado 18 de agosto fue Miguel Bosé la víctima de un robo. Los asaltantes se llevaron joyas, dinero y otras pertenencias del cantante. “Nos asaltaron. Nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Se llevaron todo, coche incluido. Todo muy estudiado y milimetrado. Para hacerlo corto: estamos todos bien. Mis hijos se portaron como dos valientes. Admirables”, denunció por las redes Miguel Bosé.

María del Monte e Inmaculada Casal EUROPAPRESS

Por su parte, María del Monte e Inmaculada Casal no corrió peligro en ningún momento y se encuentran ambas en buen estado. En el pueblo de Gines, Sevilla, se han visto incrementados este tipo de asaltos dado que la policía cuenta cada vez con menos recursos, según han comentado en la revista Lecturas. No es usual que los ladrones decidan irrumpir en las casas con los moradores dentro, ya que suelen esperar al momento en el que la vivienda se queda vacía. Los hechos no se han recogido como un robo con violencia, ya que no se vio en riesgo la integridad física de las víctimas. Por su parte, se ha catalogado como robo con fuerza, no castigado tan duramente.

Ante los hechos cabe hacerse la pregunta de si este robo se ha producido a María del Monte por casualidad o, si por el contrario, ha sido premeditado. Lo ha mencionado Aurelio Manzano, quien tiene una amistad con la cantante, y ha señalado que esta siempre ha sido cautelosa a la hora de mostrar su intimidad. Desde el programa 'Fiesta de verano' han confirmado que ambas han hecho sus declaraciones a la policía y piden a los medios que no muestren imágenes de la casa donde viven, por temor a que se vuelvan a repetir los hechos.