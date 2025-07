Rocío Flores y Olga Moreno: el gesto que evidencia en qué punto está su relación

Olga Moreno siempre fue una figura materna para Rocío Flores. La exmujer de Antonio David y madre de Lola, hermana menor de la nieta de Rocío de Jurado, siempre mantuvo muy buena relación con los hijos del exguardia civil. Tras su separación con el malagueño, el vínculo comenzó a romperse y la hija de Rocío Carrasco desveló que se sintió "decepcionada" con Olga tras conceder una entrevista contra su padre.

Apartada del foco mediático

Un comentado mensaje de Rocío Flores en abril de este año provocó que la joven rompiera su silencio sobre Olga Moreno tras mucho tiempo de silencio, aclarando su actual relación. En el mensaje, la hija de Antonio David Flores cuestionaba a ciertos personajes televisivos que recientemente han "vendido" su vida en un plató, personas que en su día la criticaron a ella por hacer lo mismo, y muchos interpretaron que iba dirigido hacia la exmujer de su padre por haber concedido una entrevista en "¡De Viernes!".

Olga Moreno De viernes

Tras el revuelo, Rocío Flores explicó que ese mensaje no iba hacia Olga Moreno, sino hacia Carmen Borrego y Sofía Suescun. "Os voy a explicar el mensaje que puse el otro día en redes sociales, que sinceramente, a estas alturas de la vida, pensé que no haría falta porque pensaba que se intuía bien a quién iba dirigido. Se está diciendo que podía ir hacia Olga. Primero, yo no tengo ningún problema con gente de mi entorno, y Olga es de mi entorno, por lo cual cero problemas con ella", declaró.

El último movimiento que evidencia en qué punto está su relación

Olga Moreno y Rocío Flores han acercado posturas y ha comenzado a seguirse en Instagram. Según cuentan fuentes cercanas a la andaluza y la hija de Antonio David a "Semana", Olga Moreno "ha sido su apoyo después del encuentro en el juicio con su madre de testigo. Uno de ellos".