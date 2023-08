Rodolfo Sancho se confiesa por fin por primera vez: “Estoy firme y tranquilo”

Rodolfo Sancho ha mantenido un férreo silencio desde que se conociese la noticia de que hijo, Daniel Sancho, había asesinado a su pareja, el cirujano colombiano Edwin Arrieta. Tan solo se ha comunicado con el mundo a través de su equipo de abogados, mediante comunicados de prensa en los que dejaba claro que no estaba dispuesto a realizar declaración oficial alguna por miedo a entorpecer la investigación activa en Tailandia. No quería que sus palabras agravasen la situación por la que atraviesa su hijo, aunque parece que las cosas no podrían ir peor para él, pues ya ha sido acusado en firme de asesinato con premeditación y ocultamiento de las pruebas con el descuartizamiento del cuerpo. Quizá por eso ahora el actor ha roto su silencio.

A handout photo made available by Royal Thai Police shows a Spanish chef, a murder suspect Daniel Jeronimo Sancho Bronchalo, (C) is escorted by Thai police officers during a crime reenactment at a scene in Koh Phangan island, southern Thailand, ROYAL THAI POLICE EFE

Es la primera vez que Rodolfo Sancho habla en primera persona con un medio de comunicación. El programa elegido para tener sus primeras declaraciones ha sido ‘Espejo Público’, donde ha querido detallar cómo se encuentra en medio de esta vorágine informativa y zozobra personal, además de mandar un mensaje a aquellos que siguen apoyándole en tan delicados momentos. Una charla muy breve, pero que ha dejado tras su paso importantes titulares, pues el actor ha sido contundente en sus palabras.

“En estos momentos estoy firme y tranquilo”, ha sentenciado Rodolfo Sancho en conversación con un periodista del programa mañanero de Antena 3. Al principio se ha mostrado reticente a hacer declaraciones, pues esa era su intención y así lo había dejado claro en sus comunicados de prensa. Sin embargo, parece que al final se ha animado a responder a las preguntas, al menos sí a aquellas en las que no entraba en terreno pantanoso. “Me pondré en contacto contigo y agradezco vuestro cariño. Y muchas gracias por vuestra comprensión”, emplazaba para más adelante una conversación más sosegada en la que hablar largo y tendido sobre las circunstancias que ahora le rodea, muy a su pesar.

Rodolfo Sancho Luis Díaz La Razón

Y es que Rodolfo Sancho no quiere ahora convertirse en el centro de la noticia. Su intención es exclusivamente facilitarle las cosas a su hijo, aunque lo tendrá difícil, pues entre ellos está la justicia tailandesa, una de las más duras y también de las más corruptas. Conocida es su deficiente actuación a la hora de esclarecer crímenes y sobre la mesa se han planteado acusaciones de violación de derechos humanos en sus procesos.

Algo que preocupa mucho al actor, que estaría planeando viajar a Tailandia para estar junto a su hijo. Son muchos los medios que aseguran que ya está allí, de hecho, alguna revista se aventuró a afirmarlo en su primera plana, pero nada más lejos de la realidad, aún no ha hecho las maletas. De hecho, hasta el próximo 16 de agosto Daniel Sancho no podrá recibir visitas en prisión, por lo que su padre esperará aún un tiempo antes de coger el avión que le reencontrará con su hijo, aunque entre rejas.