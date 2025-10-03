Gran susto
Rosario Mohedano no gana para disgustos: de nuevo en urgencias tras el accidente de uno de sus hijos
"Tienen que operar", lamenta la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano
Este jueves, Rosario Mohedano compartió en redes sociales una preocupante fotografía de la que no ofreció muchos más detalles. “No puedes relajarte”, decía junto a una imagen en la que se apreciaba a una persona en el suelo mientras parecía ser atendida por los servicios de emergencia.
Ahora, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano por fin ha revelado qué ha pasado, y de sus palabras se entiende que uno de sus hijos sufrió un accidente que le provocó una fractura en la muñeca. “Gracias a todos por tanto amor. Ayer no tenía energía para contestar, pero hoy vamos a tope con el mundo. Solo tenemos que preocuparnos por una muñeca rota. Tienen que operar, así que paciencia y mucho amor. Porque los hijos no solo te dan satisfacciones, también te dan algún que otro susto”, lamenta la cantante ante sus más de 180.000 seguidores.
Lo cierto es que este año ha sido complicado para Mohedano en este sentido. En enero, su hijo mayor, fruto de su relación con Antonio Tejado, también tuvo que pasar por quirófano hasta en dos ocasiones tras una grave caída que le provocó una fractura en el brazo. Así lo explicó ella misma ante las preguntas de sus seguidores de Instagram:
“Lleváis muchos meses preguntando qué es lo que ha ocurrido para que estemos en esta situación. Pues mi hijo es muy echado para adelante, muy valiente, y le encanta hacer ejercicios aéreos y acrobacias. Se fue a un centro especializado en eso y tuvo un accidente bastante gordo”.
Entonces comentaba que, en ocasiones, las madres también deben ejercer como “enfermeras en casa”, y parece que ahora le tocará volver a asumir este rol tras el accidente que ha sufrido otro de sus hijos.
Además de Antonio, el mayor, que cumplirá 18 años el año que viene, Rosario es madre de otros dos hijos: Alejandra (14) y Andrés (11), a los que tuvo con su actual marido, Andrés Fernández, con quien se casó en 2011.
