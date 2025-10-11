De Rosario Mohedano a Marta Castro: numerosos rostros conocidos en el último concierto de Andy y Lucas

Andy y Lucasse despidieron anoche de los escenarios para siempre. El Palacio Vistalegre de Madrid se vistió de gala para albergar el último concierto de la gira "Nuestros últimos acordes" ante más de 15.000 personas. Un año y medio después de anunciar su retirada por motivos de salud de Lucas González, diagnosticado de una cardiopatía, el dúo gaditano se separa.

Nadie quiso perderse el último show de Andy y Lucas. Canciones como "Y en tu ventana" o "Son de amores" ya forman parte de la BSO de varias generaciones de nuestro país. El dúo dice adiós a sus fans habiendo vendido más de dos millones de discos vendidos y habiendo conseguir doble disco de diamante, veinte discos de platino y cuarenta discos de oro. En total, más de diez millones de asistentes han disfrutado de Andy y Lucas en sus más de 800 conciertos a lo largo de estos 22 años.

Concierto de Andy y Lucas JuanJo Martín Agencia EFE

El concierto estuvo cargado de emoción. Desde media tarde comenzaron a llegar los fans del dúo: grupos de amigos, parejas, familias enteras de diferentes generaciones. Nadie quiso perderse el último show de Andy y Lucas, que volvieron a colgar el cartel de "sold out" en Madrid, cerrando esta etapa por todo lo alto.

Sobre las 21.30 arrancó el concierto por todo lo alto con "Quiéreme", una de sus canciones más conocidas. Todo el Palacio Vistalegre se rindió desde el primer minuto, acompañando a Andy y Lucas durante las más de doras horas de show en las que interpretaron un total de 21 canciones pertenecientes a todas las épocas del dúo. Sin duda, uno de los momentos más emotivos del show, fue su cierre con "Tanto la quería", un himno generacional que ha marcado un antes y un después en la música española.

Numerosos rostros conocidos

Entre los más de 15.000 asistentes al concierto, destacaron numerosos rostros conocidos como Rosario Mohedano, Nieves Herrero y el presentador César Muñoz.

Nieves Herrero en el concierto de Andy y Lucas Gtres

Junto a ellos, Pascual Fernández, Anita Williams y Marta Castro. Radiante, la influencer reapareció ante las cámaras tras anunciar su embarazo junto a Rodri Fuertes: "Estoy muy bien, muy contenta, 13 semanas ya, así que súper felices".

Marta Castro en el concierto de Andy y Lucas Gtres

Fans incondicionales del dúo, los famosos se volcaron con Andy y Lucas en su último show, uno de los más emotivos y que más expectación ha generado de su larga trayectoria. Ahora, comienza una nueva etapa separados. Andy ya ha anunciado que su primer single de presentación de su primer álbum en solitario verá la luz antes de Navidad.