Lucas González: «Parece que nos quieren pelear, y duele»

El próximo 10 de octubre, Andy y Lucas se despiden para siempre de los escenarios en el Palacio Vistalegre de Madrid. El dúo gaditano, tras una larguísima gira por España, Europa y Latinoamérica, dice adiós después de dos millones de discos vendidos, doble disco de diamante, veinte discos de platino y cuarenta discos de oro. En total, más de 10 millones de personas han disfrutado de alguno de sus conciertos a lo largo de estos más de 20 años. «Sinceramente, se ha hecho muy larga la gira. Ha sido muy exitosa, pero se ha hecho muy larga. Uno va cumpliendo años y cada vez cuesta más. Los niños, la casa... Nunca hemos tenido una gira tan larga, ha sido una gira de despedida eterna», reconoce el artista Lucas González a LA RAZÓN.

Andy y Lucas Gtres

El dúo afronta sus últimos conciertos de «Nuestros últimos acordes» con un sabor agridulce. A punto de cerrar el telón para siempre, la polémica les ha vuelto a salpicar en las últimas semanas por su supuesta mala relación. «Últimamente están saliendo cosas nuestras que nos entristecen un poco, porque parece que nos quieren pelear, y nos duele bastante. No sé por qué están saliendo todas estas cosas ahora, si será envidia... La pregunta es el porqué, no lo entiendo», confiesa Lucas, apenado. «No sé por qué nos están haciendo esto a los dos, pero hemos tenido la oportunidad de hablarlo y nos reímos de ello. Quien vea las entrevistas sabe que nosotros no hemos dicho esas cosas que se escriben... ¿A mí como me va a traicionar Andy por sacar un disco en solitario? Al revés, me alegro de lo que haga mi hermano. Yo me alegro de las cosas buenas que le pasan a la gente que quiero», insiste, desmintiendo que entre Andy y él exista una mala relación. «Yo llevo un año complicado. He perdido a mi hermano, a mi madre le ha dado un ictus, me sacan memes de la nariz, que si Andy y yo estamos peleados... y ahora un tío que me pide un dinero. Es un caradura, no están los datos. Todo lo que se está diciendo es mentira», explica sobre el promotor que esta semana le ha reclamado 360.000 euros.

«Afronto el final del dúo con un sabor agridulce por estas últimas informaciones. Me está afectando, y yo lo único que he hecho en mi vida ha sido trabajar. Que venga una persona así a decir estas cosas, con lo buen pagador que soy, siempre al día con Hacienda... Me molesta que se deje la duda en el aire. Esto no va a ir a más porque lo voy a ignorar», sentencia.

Un futuro reencuentro del dúo

Se despiden de los escenarios con el orgullo y la satisfacción de haber cumplido un sueño. «Nos une la pasión. Después de una gira tan larga, claro que sigue habiendo, pero un poquito menos», confiesa Lucas.

«Estoy triste por el final. Ha sido por una causa mayor, por mi cardiopatía, y estamos muy tristes. He vivido muchas cosas bonitas con Andy, y pensar que uno no sabe cuando va a volver a los escenarios te llena de nostalgia», expresa el cantante.

A pesar de la mezcla de sentimientos encontrados, Lucas González reconoce que tiene que parar. «Ahora vamos a ganar en familia, en salud, tiempo... Ser feliz con las pequeñas cosas, que también es importante, y en tranquilidad, que también lo necesito», explica.

Después de tantos años encima de los escenarios, se despide con la cabeza bien alta por haberlo dado todo y de «haber sido unos privilegiados» por haber trabajado de lo que más les gusta. A pesar de su adiós, no descarta una gira de reencuentro en un futuro. «A mí me encantaría y sé que a Andy también. No a corto plazo, porque yo me tengo que curar la cabeza, el cuerpo, la mente... Si volvemos, no podemos venir con cualquier cosa, habría que volver con todas las pistolas cargadas».

Orgulloso, Lucas González se emociona al hablar de su legado musical: «Hemos marcado un estilo y hemos hecho canciones que son ya historia de la música. Es muy complicado conseguir que cuatro canciones den la vuelta al mundo y que las canten personas de todas las edades. Es complicado conseguirlo».