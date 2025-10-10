Patricia Pardo responde al dardo de Almudena Cid: "Me tenéis que disculpar"

Patricia Pardo concedió una de sus entrevistas más personales hasta la fecha hace tan solo unas semanas. La presentadora se sentó en el podcast "Lo que tú digas" de Álex Fidalgo y se sinceró sobre su relación con Christian Gálvez y cómo fue su "terrorífico" primer año como pareja. "Nos perjudicó mucho el silencio. Hasta que empezamos a mostrarnos un poco empalagosos en redes, el tema no se relajó", reconocía Pardo.

Tal y como explicó la periodista, "no teníamos una relación, éramos dos personas divorciadas o separadas que coincidieron en un pasillo de Telecinco. Había un tonteo, nada más". "Me han puesto la etiqueta de ‘la mala de España’ sin conocerme, y me han juzgado por algo que no pasó. A Christian, ni te cuento. No interesaba esa verdad, era más fácil colocarnos como los malos de la película", se lamentó Pardo en el podcast.

La frase de Almudena

Tras salir la entrevista de la presentadora de "Vamos a ver", Almudena Cid reapareció en redes con una enigmática y tajante frase que muchos interpretaron como un dardo hacia Patricia Pardo y Christian Gálvez. "Ninguna mentira, por más que se repita, se vuelve verdad; solo encadena a quien la sostiene", escribió junto una fotografía de un ramo de rosas.

Christian Gálvez y Patricia Pardo Gtres

Estas palabras de la exgimnasta causaron un gran revuelo y ahora, la periodista, ha sido preguntada durante el concierto de Estrella Morente, "Estrella a estrellas" en el Teatro Real de Madrid sobre el asunto. "Bueno, yo sabéis que no voy a entrar jamás en eso. Yo respeto a todo el mundo y mi deseo para todos es que haya felicidad. Y ya está", ha respondido con firmeza Patricia Pardo.

La historia de amor de Patricia y Christian

Christian Gálvez y Almudena Cid tomaron caminos separados en diciembre de 2021 tras 11 años de matrimonio. A principios de 2022, el presentador y Patricia Pardo oficializaron su relación. Ese mismo año, la pareja se casó en secreto y en 2023 anunciaron que esperaban su primer hijo en común, además de desvelar que celebraban su primer aniversario de boda. Conforman una de las parejas más consolidadas de la actualidad del panorama nacional.