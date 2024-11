Rosario Mohedano se pronuncia sobre Rocío Carrasco y desvela el motivo de su nula relación

Rocío Mohedano ha sido una de las tantas celebrities que ha acompañado a Manu Tenorio durante la presentación de su nuevo álbum musical. La hija de Rosa Benito, siempre tan sincera, se ha sincerado ante las cámaras sobre la nula relación que mantiene con su prima Rocío, desvelando el motivo por el que no hablan.

A pesar de que se acercan unas fechas muy señaladas, lo cierto es que no parece que vaya a producirse un acercamiento entre la hija de Rocío Jurado y sus diferencias son irreconciliables. Ante esta delicada situación, Rosario Mohedano ha sido muy declara y ha explicado que es Rocío Carrasco la que no quiere saber nada de la familia.

Rosario Mohedano Gtres

"¿Sabes qué pasa? Que ella no quiere saber nada de nosotros, entonces ante eso... yo tengo mucha gente que depende de mí, y estoy con los que quieren que esté. Con los que no quieren, no. Pues que le vaya muy bien. Si no quiere estar en mi vida, ni quiere que yo esté en la suya, ya está, no hay más", ha declarado la hija de Amador, muy tajante sobre su prima.

Rocío Carrasco no tiene ninguna relación con la familia Mohedano desde hace años y esta situación se agravó a raíz del documental "Rocío Carrasco: contar la verdad para seguir viva", espacio en el que rompió su silencio después de más de 20 años sin hablar sobre su relación con Antonio David y relató algunos de los sucesos más dramáticos de su vida.

Navidad en familia

Rosario Mohedano ha vivir la Navidad en familia. Tal y como ha desvelado, pasará la Nochebuena con su madre y la Nochevieja con la familia de Andrés. Aunque todos quieren que Amador viaje a Madrid, parece ser que este año no se moverá de Chipiona y la artista no descarta escaparse para estar unos días con su padre.

Rocío Carrasco, por el contrario, no tiene ningún plan especial para Navidad. A la hija de Rocío Jurado no le gustan estas fechas y esta semana desveló que "seguramente lo pasaré como si fueran días normales".