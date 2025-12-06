Sandro Giacobbe: una vida plena bien cobrada, "incluso con intereses"

El cantautor italiano Sandro Giacobbe, autor de éxitos como "El jardín prohibido" o "Señora mía", falleció ayer a los 75 años en su casa de Cogorno, en el norte de Italia. Padecía desde hacía diez años un cáncer que le impedía caminar. En esta última etapa de su vida ni siquiera podía ya ponerse en pie. "La vida me ha dado muchas cosas buenas, pero las he pagado todas, incluso con intereses", declaró en una de sus últimas entrevistas.

Banda sonora de varias generaciones

El cantante genovés se hizo mundialmente popular por sus baladas románticas. A España llegó en la década de los setenta y desde entonces sus canciones se convirtieron en la banda sonora del amor para varias generaciones. En 2003 participó en el Festival de Viña del Mar con la canción "Y pasa el tiempo", que le dio el segundo puesto.

Primero le diagnosticaron cáncer de próstata en 2015, luego meningioma. Tuvo que afrontar también el cáncer de su hijo Andrea cuando tenía solo 13 años. El 16 de marzo de 2025, durante una entrevista en Rai 1, declaró que había perdido todo el cabello tras la quimioterapia y que se había visto obligado a usar silla de ruedas por prescripción médica. "Estoy confinado en casa porque tendría que salir en silla de ruedas y me tomarían fotos, así que quiero declarar públicamente mi situación para informar a todo el mundo", declaró Giacobbe.

La mayor tragedia de su vida

El meningioma, un tumor en las meninges, le hizo someterse a una delicada operación mientras todavía luchaba contra el cáncer de próstata detectado en 2015. El cantante ha contado en varias entrevistas lo duro que fue afrontar el cáncer de su hijo, una experiencia, la más dolorosa como padre, que le cambió profundamente. "Un padre nunca debería enterarse de que su hijo tiene cáncer y que su vida corre peligro", declaró en una entrevista en el programa "Domenica Live" de Canale 5 en 2015. Con lágrimas en los ojos, el cantautor contó que en ese momento se enfrentó a una decisión muy difícil: operar o no a su hijo tras la reaparición del tumor durante su infancia. Afortunadamente, su hijo goza de excelente salud desde entonces.

Sandro nació en Génova el 14 de diciembre de 1949 en una familia obrera, de padre siciliano y madre lucana. Tiene dos hermanos. A los dieciséis años abandonó sus estudios de contabilidad para formar con algunos amigos un grupo musical, Giacobbe & le Allucinazioni, con el que actuaba en locales de Liguria.

Su carrera profesional despegó realmente en los años 70 con temas como "Señora mía", utilizada como banda sonora en la película "Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto", de Lina Wertmüller. En los años '90, se dedicó a iniciativas solidarias relacionadas con la Nazionale Cantanti, de la cual fue fundador y entrenador.

Dos amores

Tras el divorcio de su primer matrimonio, el cantautor genovés se enamoró de la cantautora Marina Peroni, de 48 años. A pesar de la diferencia de edad, consiguieron un vínculo duradero. Graduada en técnicas psicosociales, Marina ha colaborado musicalmente con Sandro en varios temas. Entre ellos, "Ali per volare". "La conocí porque ella, a través de un amigo, me había enviado un CD con canciones grabadas por ella y a través de este amigo en común nos conocimos, comenzamos a vernos y estar juntos", contó Giacobbe en una entrevista concedida a Non è la radio. Después de 13 años de relación, se casaron en octubre de 2022.

Sandro tiene dos hijos, Andrea y Alessandro, nacidos de su primer matrimonio. Ambos heredaron la pasión de su padre por el deporte. Andrea jugó en el equipo de fútbol que entrenaba el mismo Sandro, el Rupinaro Sport, cuyo himno, "Un grande sogno", fue compuesto por él. Alessandro jugó en Eccellenza y desde 2024 trabaja como entrenador. Por su parte, Marina tiene una hija, Erika, nacida de una relación anterior.