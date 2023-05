Sara Carbonero se sincera más que nunca: "Andar pese a todo"

Este fin de semana no ha comenzado como Sara Carbonero esperaba. Ella misma lo contaba el sábado en su perfil de Instagram: “Hace tiempo que creo poco en las casualidades. Hoy ha sido un día de esos que empiezan mal porque pierdes un avión y te sientes inevitablemente mala madre, que no llegas a todo, que estás fallando. Pero rápidamente remontas y buscas en tiempo récord el próximo vuelo y aquí estamos, hacía muchísimos años que no pisaba Galicia”, escribía junto a una imagen del verano pasado que su hijo Martín había titulado “Mamá tiene los ojos tristes”.

Además, la periodista y novia de Nacho Taboada se animaba a compartir distintas reflexiones a través de la carta que el escritor Jesús Terrés le envía cada sábado. En la de esta semana, le hablaba de las diversas formas que existen en la región gallega de nombrar a la lluvia y Sara subrayaba un párrafo muy especial de la misiva: “En esta vida hay que morir varias veces para después renacer. Y las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra”.

Para aclararlo, aseguraba que se refería a “la pérdida, de la fragua que es Madrid, de cómo narices se puede pelear (¿se puede?) contra la prisa del mundo”. Así mismo, continuaba realizando un análisis profundo sobre el tema. “Sé que cada historia (esa que vamos escribiendo a tientas a lo largo de nuestras vidas) es un bosque con cientos de sendas que se bifurcan, cerros altos, palabras por decir. Sé que todo esto será ceniza y que no siempre reinará la alegría. Eso es imposible”, decía. “De dentro pa fuera. Caer y levantarse. Andar pese a todo”.

Ahora, indicaba, se encontraba respirando “el aire puro incomparable y los paisajes verdes” de Galicia, y de la isla de San Simón se trasladaba hasta la ría de Pontevedra. “Otra maravilla de la naturaleza”, indicaba. “Respirar, coger aire, todo está bien y estará bien. Caer y levantarse, la alegría no estará siempre pero sí las ganas, andar pese a todo. La lluvia puede ser pequeña. Vamos. Actitud y mucho amor”.

Para despedirse, eso sí, lanzaba un mensaje de lo más optimista: “Este verano será, de nuevo, invencible”. Y añadía un consejo en sus historias: "A las miradas tristes hay que hacerles menos preguntas y abrazarlas más".