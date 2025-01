Sara Sálamo: "Ser feminista no es una opción, es una necesidad"

Ha pasado más de una década desde que Sara Sálamo debutó como actriz en su primer gran proyecto, la serie de Televisión Española “Arrayán”. Tiempo suficiente para evolucionar tanto a nivel personal como profesional. Como a otras tantas compañeras, le picó el gusanillo de lanzarse al otro lado de las cámaras y desde hace años regenta su propia productora con sede en Madrid y Canarias, Montauk Cinema, con la que, “si todo va bien”, este 2025 dirigirá su primer largometraje de ficción. Una agenda apasionante a la que acaba de sumar su trabajo como embajadora de Hoteles Landmar, desde cuyo stand en Fitur de Madrid atiende a LA RAZÓN.

-¿Qué supone para usted ser embajadora de los hoteles Landmar, tan ligados a su tierra natal?

Es un auténtico honor. Landmar no me ha propuesto una colaboración al uso, no han recurrido a que hagamos únicamente algunas fotos… Me han dado libertad creativa para dirigir un cortometraje donde se apuesta por darle una vuelta de tuerca al asunto. Rodaré un falso documental titulado “Horizonte”, que habla de la nostalgia, de las raíces, de los sueños y las metas… También de reencuentros y de reconciliación.

Honestamente, hemos hecho “match” desde el principio. De pequeña veraneaba en esa zona de la isla y poder narrar esta historia en ese entorno tan privilegiado, es un sueño. Además, todo el personal que compone el hotel es increíble. He tenido la suerte de disfrutar como huésped junto a ellos y no puedo estar más contenta con poder trabajar codo con codo.

Sara Sálamo en Fitur, como embajadora de Hoteles Landmar Isaac Morell

-¿Cuáles son sus recuerdos favoritos de aquellos veranos?

Tengo tantísimos… Recuerdo los días interminables en la playa, jugando en las olas, títeres, ciclos de cine y conciertos, excursiones y caminatas como la de “El barranco del infierno”, guachinches… Tenerife tiene una magia especial, una capacidad para hacer que lo cotidiano sea inolvidable, y eso es algo que llevo siempre conmigo.

-¿Cómo es dirigir un proyecto que se rodará en lugares tan especiales para usted?

Rodar en Tenerife es algo que siempre había soñado. De hecho, como actriz todavía no he tenido la ocasión. Aunque hace años que tengo mi propia productora en Madrid, este verano di un paso importante y abrí otra productora en la isla. Tenerife está en mi ADN, y muchas de las historias que imagino inevitablemente me llevan de vuelta a mis raíces. Allí me gustaría enmarcar muchas de ellas…

-Se trata de su quinto proyecto como cineasta. Entiendo que son dos de sus grandes pasiones, pero, ¿qué disfruta más, actuar o dirigir?

Ambas son como dos amores distintos, no podría elegir. Actuar es mi raíz, donde todo comenzó, y me sigue emocionando cada personaje que interpreto. Pero dirigir me da la oportunidad de contar mis propias historias, de crear universos que nacen de mi forma de mirar las cosas. Es un reto diferente, pero igual de apasionante.

-¿Es difícil hacerse un hueco como directora? ¿Sigue siendo un espacio reservado mayoritariamente para hombres?

Es un camino pedregoso, pero afortunadamente, cada vez hay más directoras y productoras que están abriendo puertas y demostrando que tenemos mucho que contar. Queda camino por recorrer, eso sin lugar a dudas… Me viene a la mente la frase esa que se ha puesto tan de moda: “dato mata relato”, ya que las cifras están ahí. Seguiremos remando paso a paso para que lleguemos a ocupar el cincuenta por ciento de los espacios.

-Su defensa de los valores feministas le ha costado algunas críticas en redes sociales. ¿Alguna vez ha pensado en mantenerse más al margen para evitar ese linchamiento?

Siempre he defendido que, si mi voz puede sumar, aunque sea un poco, no voy a callarme. Ser feminista no es una opción, es una necesidad.

-De todos los mensajes negativos que se encuentran en redes, ¿alguno le dolió especialmente?

Con el tiempo he aprendido a no quedarme con esos mensajes y enfocarme en lo positivo, en las personas que me apoyan y en los valores que quiero defender. Al final, lo importante es ser fiel a una misma… Sobre todo, cuando lo que haces se hace desde la empatía, el respeto y con la mira puesta en un bien colectivo.

Sara Sálamo en Fitur Isaac Morell

-Acaba de cumplir 33 años. ¿En qué momento vital se encuentra? ¿Sintió la temida crisis de los 30?

Estoy en un momento donde me siento muy conectada conmigo misma y más fuerte para enfrentar lo que venga. Cumplir 33 ha sido como abrazar la vida con todo lo bueno y lo no tan bueno que trae. Es empezar a recoger todos las semillas que he plantado en los últimos años, con una determinación que viene desde otro lugar, pero con la misma ilusión de siempre.

-¿Qué otros proyectos que pueda contarnos tiene este 2025?

Es un año lleno de emociones. Estoy trabajando actualmente en un proyecto muy personal, lleno de retos y de aristas, que me pone contra las cuerdas pero me hace muy feliz, del cual espero poder hablaros muy pronto.

Estoy acompañando a mis cortometrajes “Yaya”, “La manzana” y “Marrano” por festivales, donde estamos teniendo muchas selecciones, premios y alegrías.

Y si todo va bien, a finales de este año o principios del que viene, rodaré mi primera película de ficción como directora. Un guion en el que llevo trabajando unos años y que me hace muy feliz.

Como actriz también hay un rodaje en primavera que me hace mucha ilusión, no solo por la idea disruptiva que propone su guion, sino por el equipo tanto artístico como técnico que me acompañará en la aventura.