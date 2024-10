Sonsoles Ónega se sincera sobre su novio: "Es un tío muy disfrutón y se ha encontrado con una tía que no tiene tiempo para disfrutar de la vida"

Sonsoles Ónega es uno de los rostros más conocidos y admirados de la pequeña pantalla. La presentadora triunfa tanto dentro como fuera de la televisión y está viviendo uno de los años más frenéticos y emocionantes de su vida tras haber ganado el Premio Plantea con "Las hijas de la criada", su última novela y uno de los "best sellers" de la literatura española de estos últimos meses. Desde que se alzó con el galardón, la periodista ha estado viajando de un lado a otro, compaginando su trabajo en "Y ahora Sonsoles" -el programa más visto de su franja- con su calendario de firmas de libros y tiempo de ocio y vida familiar.

Sobre este asunto, Sonsoles Ónega se ha sincerado con Valeria Vegas en la revista "Diez Minutos" y ha desvelado a qué le quita tiempo. Muy honesta, la periodista ha desvelado que "a la familia y a mí misma. Tengo agotamiento crónico, pero no como algo clínico, sino de forma expresiva. Yo pensaba que era de energía ilimitada y me he dado cuenta de que hay que saber parar un poco".

A corazón abierto, ha desvelado que le gustaría pasar más tiempo con sus hijos y su pareja, Juan, el hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor. "Juan, mi pareja, es un tío muy disfrutón y se ha encontrado con una tía que no tiene tiempo para disfrutar de la vida. Ahora me organizo de otra manera y por suerte este verano he tenido muchas vacaciones y a finales de agosto ya estaba deseando volver", ha declarado la periodista.

Sonsoles Ónega durante su firma de libros en Sant Jordi GTRES

Sobre la relación que mantiene en la actualidad con sus hijos, acorde a esta situación de no tener mucho tiempo para compartir con ellos, Ónega ha sido muy clara y se ha sincerado sobre qué cree que opinan sus retoños sobre su éxito. "Mis hijos no terminan de verbalizar el reproche y no sé por dónde saldrá. Cuando estoy con ellos intento que sea tiempo de calidad, y ahora que ya son mayores me doy cuenta que lo más importante es escucharlos ", ha expresado la presentadora.

Aunque intenta no llevarse el trabajo a casa, lo cierto es que su familia le ayuda a desconectar. "Sí, me llevo ciertas preocupaciones, pero tengo capacidad para desconectar y por la noche dreno. Me ayuda mucho que mis hijos no ven la tele jamás, y mi novio no es de este mundillo, y eso me permite tener otra vida", ha confesado Ónega. Para la periodista su padre, Fernando Ónega, es su mayor referente y maestro, el que le enseñó desde bien pequeña qué era el periodismo y la honestidad que se requiere en esta profesión de estar siempre bien informada: "Lo de venir a trabajar sin los periódicos leídos, es algo impensable. Y me siento mal si a las ocho de la mañana no escucho la radio. Cuando íbamos en coche, a según qué hora, se quitaba el casete de la Pantoja o de José Luis Perales, para buscar el boletín informativo. A mi padre si le preguntábamos dónde estaba Turquía, nos mandaba al Atlas".