Sonsoles Ónega se sincera sobre el problema de salud que ha sufrido en silencio: "He descubierto que mi resistencia tiene límite"

Este año está siendo muy frenético para Sonsoles Ónega. Más allá de conducir "Y ahora Sonsoles" todas las tardes en Antena 3, la periodista se alzó como ganadora del último Premio Planeta con su novela "Las hijas de la criada" el pasado mes de octubre, uno de los galardones más importantes de literatura de nuestro país. Durante los últimos meses, la presentadora ha estado viajando promocionando y firmando ejemplares de su libro, compaginando su trabajo en televisión con su faceta como escritora, sin parar ni descansar.

A pesar de haber vivido un año de lo más ajetreado, lo cierto es que Sonsoles Ónega está atravesando por uno de los momentos más dulces de su carrera profesional y ha cerrado la temporada de "Y ahora Sonsoles" como líder de audiencia en su franja, siendo el magacín más visto de la televisión. Antes de su ansiadas y merecidas vacaciones, la periodista se ha sincerado durante la entrega de los Premios Merca2 2024 ante las cámaras sobre el gran momento laboral que está viviendo, haciendo un balance de este año.

"Ha sido un año muy exigente, pero no me quejo en absoluto de los resultados, ya sabíamos que iba a ser una temporada difícil, lo dije cuando arrancó, tenemos una competencia entre los grandes de la televisión y hemos acabado bien, con muchas ganas para el año que viene", ha desvelado Sonsoles Ónega, orgullosa del gran trabajo que ha hecho su equipo este año.

"Yo no le pido a la vida, que me sea conservada como hasta ahora, lo más valioso es tener salud para ir con todo", ha expresado la periodista, más sincera que nunca, desvelando que "este año he descubierto que mi resistencia tiene límite y he llegado a padecer el agotamiento crónico pero bueno, con eso es suficiente".

A pesar de este bache de salud, Sonsoles Ónega continúa saboreando las mieles de su año más especial. Más allá del terreno profesional, la periodista ha vuelto a encontrar el amor al lado de Juan, su actual pareja. A pesar de la discreción con la que está viviendo su romance y a punto de cumplir un año de amor, la presentadora no ha podido evitar esconder su felicidad, sonriendo al ser preguntada por su novio, más enamorada que nunca.