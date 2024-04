Susanna Griso, víctima de una nueva estafa: “Estoy harta de denunciar”

Las redes sociales se han convertido en el lugar ideal para que numerosas estafas campen a sus anchas. Nos creemos inmunes a caer en según qué triquiñuelas de los amigos de lo ajeno, pero lo cierto es que son cada vez más los que caen en la trampa, quizá porque muchas de estas estafas se apropian de la imagen pública de famosos para llevarlas a cabo. Esto lleva sucediendo mucho en los últimos años, pero hace unas semanas supuso un gran escándalo aquel que tenía a David Broncano, Carlos Sobera y Buenafuente como víctimas. Ahora le ha tocado el turno, una vez más y hemos perdido la cuenta, a Susanna Griso, que en esta ocasión comparte titulares con Ana Blanco como incómoda compañera de fechoría. Ésta última aún guarda silencio sobre lo sucedido, quizá porque prefiere mantenerse alejada del foco tras su jubilación al frente de los Informativos de TVE. Y es que ambas presentadoras están teniendo que lidiar con las consecuencias de una nueva estafa viral.

Susanna Griso con un problema en el ojo en el programa 'Espejo Público' Atresmedia

De ello se ha quejado en la mañana de este miércoles la conductora de Antena 3. “Una más, pero llevo tantas… Lo que pasa es que cada vez son más sofisticados. Me imitan perfectamente”, se ha quejado Susanna Griso aprovechando el altavoz que ‘Espejo Público’ le supone. Y es que ha querido alertar de nuevo de cómo se las gastan los estafadores para hacer de las suyas y cómo la han vuelto a elegir como cebo para atraer a sus víctimas. Ahora, con un vídeo en el que ella supuestamente aparece hablando ante las cámaras de su programa sobre unas inversiones secretas de Bill Gates en criptomonedas y que hará que todo aquel que se preste se haga millonario. Una fórmula del éxito que rara vez comparten aquellos que la tienen y menos por redes sociales al alcance de cualquiera.

“Todo es falso. Recrean mi voz por Inteligencia Artificial. Acabarían recreando mi propia imagen y colará más. Encima, el vídeo lleva a un artículo que no existe”, detalla la presentadora sobre las claves para identificar el vídeo que pulula en las redes sociales y que busca engañar al público. Un clip que incluso a ella misma le sorprende por su calidad, pues ha sido víctima de este tipo de estafas en numerosas ocasiones, pero ve cómo avanza la tecnología incluso en este tipo de dimensiones.

Susanna Griso Espejo Público

“Yo estoy harta de denunciar. He presentado tantas denuncias que tengo la sensación de que no sirve para nada”, se quejaba Susanna Griso de la impotencia que siente al no ver sus derechos protegidos ante este tipo de delitos virtuales. Y dado que en comisaría parece no encontrar la protección que está solicitando, decide utilizar su programa para avisar no solo a sus seguidores de que no caigan en este tipo de tretas, sino también a aquellos que están en los puestos de dirección de las redes sociales para que pongan remedio cuanto antes: “Yo lo estoy denunciando públicamente. Deberían actuar ya”.

Pero Susanna Griso ha ido más en su alerta popular y ha querido llevar al extremo lo que se viene sucediendo cuando le suplantan su identidad y su propia voz para dar noticias falsas: “Lo siguiente será que salga yo diciendo que un político ha cometido un acto de pederastia o ha robado y que sea mi voz manipulada. Estén atentos, porque eso va a pasar en periodos electoral”.