Tamara Gorro comparte su rostro lo más natural posible en pleno proceso de curación

Tamara Gorro ha compartido finalmente el estado de salud en el que se encuentra tras la operación a la que se sometió recientemente. Los días después de esta fueron muy difíciles para la influencer y extronista de ‘Mujeres, hombres y viceversa’, pero finalmente ha reunido la fuerza suficiente para mostrar su rostro sin la artificial perfección que imponen las redes sociales.

Después de unos días anunciando que compartirá su rostro con su “familia virtual”, ayer pidió disculpas a sus seguidores por no haberlo hecho todavía junto al mensaje de que muy pronto habrá un vídeo en su perfil hablando de su proceso y cómo se sentía ahora. “Estoy intentando llevar esta situación con humor, pero no os voy a engañar, hoy me desesperé y me angustié un poco. Lo siento familia virtual, no os he publicado el vídeo de mi cara”, compartía en sus historias de ‘Instagram’.

Tamara Gorro habla en redes sobre su operación. Instagram

Sin embargo, poco ha tardado en coger la confianza y la fuerza necesaria. Este domingo 12 de noviembre compartía el vídeo que tanto había estado anunciando. “Yo quería hacer un vídeo para que veáis la realidad, porque una foto se puede al final retocar”, comenzaba diciendo Tamara sobre su estado después de la operación. Aunque no le duele absolutamente nada, según indica ella en el propio vídeo, si estaría teniendo algunos problemas para respirar, por lo que se sentiría muy incómoda al hablar largo y tendido en sus redes sociales.

La operación a la que se ha sometido es una rinoplastia muy pensada y en gran medida necesaria. Tamara Gorro tenía el tabique desviado, lo que le dificultaba a la hora de respirar. En los últimos años esta situación ha ido a más, llegando a suponer grandes complicaciones para respirar. Según relataba en sus redes el primer día tras la operación fue el más duro y lo llegó a calificar como la situación “más horrible”. Con el paso del tiempo el dolor ha ido a menos devolviéndole así el sentido del humor: “Tengo un sombreado maravilloso y permanente”, bromeaba sobre los moratones que le habían salido en la cara tras la operación. “No puedo respirar, tengo la boca super cortada y bueno pues este es el rostro natural de un proceso de curación” continuaba relatando en su breve vídeo para mostrar su cara al natural y sin filtros. No ha querido terminar su comunicado sin dar las gracias a todas aquellas personas que le han mostrado de manera activa su apoyo por las redes sociales: “Gracias a todo el mundo, millones y millones de mensajes... pero aquí me quedan unos días todavía”, concluía con cierta resignación por todo el proceso que le queda para estar curada por completo.