Tamara Gorro estalla en redes por los rumores de su reconciliación con Ezequiel

Tamara Gorro y Ezequiel Garay anunciaron hace pocos meses su decisión de poner punto y final a su matrimonio. Sin embargo, muchos han sido los mensajes de asombro al verlos pasar tiempo juntos en una escapada a Roma que aprovecharon para hacer en el puente de la Hispanidad. Es por esto que las redes se han llenado de comentarios que hablan sobre una posible reconciliación. “Solos paseando y cogidos del brazo. Aquí hay tema... pero vamos” comentaba un seguidor en sus publicaciones de ‘Instagram’.

Han llegado hasta tal punto estos comentarios que la televisiva colaboradora del programa ‘Y ahora Sonsoles’ ha visto la necesidad de explicar como son las cosas en su perfil, y lo ha hecho con un claro enfado por el chismorreo de sobre la relación que mantiene con Ezequiel. “Hace un tiempo, para mí el suficiente, decidí que las redes sociales iban a dejar de ser una presión para mí. Llega un punto que si no las controlas te llegan a superar” ha empezó relatando mientras poco a poco subía el tono.

Este fin de semana ha sido la primera vez que Tamara Gorro visitaba la ciudad eterna, y desde las redes se ha llegado a juzgar hasta el calzado que había escogido.

“Yo no me escondo, lo que quiera hacer lo hago porque me da la gana. ¿Hago daño a alguien? Esto va para los cotillas y va a ser la última vez que me pronuncie” dejaba muy claro a su audiencia mientras llegaba a la conclusión de que tenía que seguir disfrutando del viaje y dejar de lado lo que pensaran aquellos que no forman parte de su “familia virtual”.

“Yo estoy divorciada: juzgado, papel y juez, no separada. Soy una persona soltera igual que Ezequiel. De ahí en adelante no tengo porqué decir nada. Quien quiera pensar que hemos vuelto, allá tú, piénsalo eres libre. Adelante” explicaba su situación para dejar claro que los comentarios de este estilo no iba ni a molestarse en leerlos: “Quien quiera pensar que hemos vuelto y no lo contamos, bravo. Quien quiera pensar que nos vemos de vez en cuando porque nos apetece estar juntos porque nos echamos de menos, bravo. Quien quiera pensar que vamos poco a poco y no nos queremos adelantar para no cometer los mismos errores, bravo y quien quiera pensar que nunca nos hemos divorciado, pues bravo también”.

Finalmente ha hecho una breve pausa en su discurso para los “cotillas” y se ha dirigido a aquellos seguidores que la respetan y la apoyan cuando ella comparte su contenido con ellos: “Ahora voy a pedir perdón a mi familia personal pero no voy a publicar nada más en estos días (de viaje por Roma) porque no me apetece alimentar a la gentuza. Cuando llegue a España ya nos pondremos al día”.

La posible reconciliación parece ser que nunca existió, lo único que queda es un cariño y un respeto mutuo por ambas partes: “Ahora me voy a la calle, con Eze. Porque no me tengo que esconder de nada” espetaba en redes para volver de la pausa que había hecho en sus vacaciones.