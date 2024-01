Tamara Gorro recuerda con dolor el cumpleaños de su “princesa”

Tamara Gorro ha vivido unas fiestas de Navidad volcada en sus pequeños Shaila y Antonio. Con un final de año muy especial, la influencer ha disfrutado de una escapada navideña en la estación de esquí Baqueira-Beret, junto a sus hijos y su expareja, Ezequiel Garay, con quien sigue manteniendo una buena relación afianzada por su unión familiar. Para dar la bienvenida al 2024, y para que tanto Shaila como Antonio disfruten de un gran Día de Reyes, la que fue tronista de “Mujeres Hombres y Viceversa” ha organizado para ellos una fiesta especial en la que ha cuidado hasta el más mínimo detalle.

Sin embargo, estas fechas son también muy duras para ella desde que falleció a finales de julio del pasado año Valeria, la “princesa” de Tamara Gorro . La niña de nueve años, hija de unos amigos íntimos de la influencer, había sido diagnosticada de cáncer cinco años atrás, y Tamara empleó su fuerza en las redes para visibilizar la enfermedad de Valeria. La noticia de su fallecimiento fue un duro golpe para la influencer, que continúa compartiendo pequeños momentos de la niña para que no se olvide su historia. Este lunes habría cumplido 11 años y Tamara Gorro no ha podido evitar hacerle un sentido homenaje en su perfil de “Instagram”: “Allá donde estés, celébralo cariño. Solo como tú sabes. Feliz cumpleaños mi princesa”, decía en la publicación donde aparece Valeria muy sonriente con la tarta de su octavo cumpleaños.

“Todos los días son especiales, pero también existen los señalados. Y hoy lo es cariño”, comenzaba emocionándose ante el recuerdo de su “princesita”. “No voy a mentir, duele, duele no poder soplar esas velitas contigo como siempre ha sido. Duele no ver tu eterna sonrisa en este día. Duele ver la tristeza que tienen tus papás, hermana, abuelos y tíos desde el día que te fuiste. Duele no tenerte mi princesa. Te echo de menos mi niña… 11 añitos mi bella. Te quiero mucho”, concluían sus palabras con estas cálidas palabras.

El mensaje de Tamara Gorro a Valeria. Instagram

Tamara Gorro ha seguido apostando por dar visibilidad a la enfermedad que se llevó a Valeria y así lo ha demostrado, no solo desde su perfil en las redes, sino que también por dar a conocer “Una pizca de magia”, una iniciativa puesta en marcha con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Neuroblastoma.