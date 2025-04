Tana Rivera, la perfecta mediadora entre su madre, Eugenia Martínez de Irujo, y su tío Cayetano

Suenan campanas de boda en la familia de Alba. Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján, con la que mantiene una relación desde hace cerca de una década, por fin se darán el “sí, quiero” el próximo 4 de octubre. Una boda noble y con alcurnia a la que, se espera, acudirán los rostros con los apellidos más destacados -y compuestos- de la esfera social patria.

Sin embargo, no está asegurada la presencia de toda la familia del novio, habida cuenta de las tensiones que en los últimos años han marcado la relación con varios de sus hermanos. En el caso de Eugenia Martínez de Irujo han sido numerosas sus idas y venidas, aunque en los últimos meses parece que se ha impuesto la cordialidad y caminan con paso firme hacia una reconciliación total. Una pieza clave en este sentido puede ser Tana Rivera, la hija de la duquesa de Montoro y Francisco Rivera, muy unida a su tío, el duque de Arjona.

Tana Rivera, la perfecta mediadora

La joven siempre ha evitado que los conflictos familiares la salpiquen e intenta mantener una relación cordial con todos sus tíos, incluido Cayetano Martínez de Irujo. De hecho, fue de las pocas que acudió a una de las misas que el duque organiza cada año en recuerdo a la muerte de la duquesa de Alba. Ambos se fundieron entonces en un cálido abrazo, como muestra de que los cismas de los mayores no se aplican a los más jóvenes de la noble saga.

Cayetano Martínez de Irujo, Tana Rivera y Eugenia Martínez de Irujo en el funeral de la duquesa de Alba Gtres

Una buena relación entre ambos de la que Cayetana Rivera ha vuelto a hacer gala. La hija de Eugenia Martínez de Irujo se pasó este jueves por una tienda efímera de ERAX -la firma con la que ha colaborado como diseñadora- en Sevilla, y allí se ha pronunciado sobre la boda de su tío Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan.

Tana no ha disimulado su alegría y ha dejado bien claro que se trata de una buenísima noticia que llena de dicha a toda la familia: “A mí me hace muchísima ilusión. Me alegro un montón por ellos. Creo que llevan ya muchísimos años y que se tenían que casar y me hace mucha ilusión”.

Además, aprovecha para callar bocas a los que insinúan que su tío no ha dado el lugar que merece a Bárbara Mirjan, quizás por la relación tan cercana que sigue manteniendo con su ex, Genoveva Casanova. Sobre esto, Tana es tajante y recalca que la futura mujer de su tío es una más en la familia: “Yo, nosotros, a Bárbara la queremos mucho y si mi tío Cayetano es feliz, pues nosotros también”.