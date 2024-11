Telma Ortiz, visible como nunca y al más puro estilo Letizia

A Telma Ortiz no le gustaban los focos. Para huir de ellos se fue a vivir a Toledo con el que fue su pareja Jaime del Burgo sin éxito alguno. Se juntó el peso de ser hermana de una reina, con su falta de pericia a la hora de manejar a los medios que decidieron acosarla buscando esa imagen de joven guapa y estilosa que tanto fascinaba a la Prensa. La persecución fue importante entre 2003 y 2008 cuando salía con el cooperante Enrique Martín Llop, padre de su hija Amanda. La presión fue tal que Ortiz terminó demandando a 57 medios de comunicación. Una demanda que perdió. No consiguió, pese a sus esfuerzos, que los medios dejaran de hablar de su vida sentimental. Mientras su madre Paloma Rocasolano es siempre querida por los medios, ella se ganaba el apelativo de antipática. Ahora, el Soto de la Moraleja, donde vive en un antiguo adosado, le proporciona junto a su pareja y padre de su hija Erin, el abogado Gavin Bonnar, la privacidad que llevaba años pidiendo a gritos. El hecho de que unas humedades, el mal de muchos adosados de la supuesta privilegiada zona por propia experiencia de quien escribe esta información le hicieran cambiar de vivienda por la zona, apenas trascendió. La retirada total del ojo público de Telma se quebró cuando la cuñada de Felipe VI empezó a aparecer en los premios Princesa de Asturias en 2019. Y más aún, en 2020 acudió a la fiesta posterior a los Goya, que hizo Paz Vega con su marido Orson Salazar. Telma se empezó a comportar con naturalidad y según lo hacía, se fue rebajando la tensión mediática.

Este año, se la esperaba en los Premios Princesa de Asturias, un evento que este año coincidió con su 51 cumpleaños. A la Reina Letizia le gusta estar rodeada de su familia asturiana. Este año no ha podido ser por coincidir con esa celebración. Ahora, Telma sigue muy enfocada a su trabajo con distintas organizaciones benéficas en todo el mundo y con la ONU. Es por eso que sus viajes a la ciudad de Nueva York son constantes, donde expone sus propuestas, en un perfecto inglés, y defiende su trabajo. Telma es Associate Manager de Relaciones Externas y Estrategia de la ONG Concordia.

La políglota de la familia

Fue hace unos días cuando la hermana de la reina volvió a la ciudad de los rascacielos para ofrecer una charla en el marco de una serie de actos de la ONG Concordia, en la que trabaja desde años y en la que participan personalidades que van de José María Aznar a Rania de Jordania pasando por la modelo Petra Nemcova. Esta mezcolanza se debe a que los socios fundadores de esta entidad, que trabaja actualmente en el marco de Naciones Unidas, conocieron al marido de Ana Botella en la Universidad de Washington en 2009, donde expusieron este proyecto, siguiendo el modelo de la Clinton Global Iniciativa, que acabó fraguando en Concordia. De ahí, que algunos personajes españoles estén en este proyecto. Telma, entre tan variado escenario se desenvuelve perfectamente en otros idiomas, y es por eso que no tuvo ningún problema en presentarse frente a sus oyentes para los que presentó una gala de la ONG Concordia con un amplio discurso, ofreciendo un testimonio en el que dio buena cuenta de las dotes de comunicación que tiene, muy probablemente heredadas de su hermana, la reina Letizia, a la que, sin duda, ha pedido consejo. No es de extrañar que la Monarca le haya dado esos «trucos» para expresarse en público. Como un calco de su hermana, durante su discurso marca el tono de voz, no deja de hacer pausas, mira a la audiencia para conectar y mueve expresivamente las manos, algo que caracteriza a la Reina. Sabe cómo permanecer erguida ante su auditorio, tal vez le ha ayudado su formación como bailarina profesional. Sin embargo, se le notan algunos errores de dicción, ya que no cuenta con el bagaje de Doña Letizia. Aún así cabe recordar que la gran políglota de la familia es ella, ya que habla castellano, catalán, francés, inglés, italiano y portugués. Las dos hermanas tienen la capacidad de envolver a la audiencia con su presencia. Telma tiene una gran experiencia en el Tercer Sector, ya que ha trabajado en Cruz Roja, MSF y AECID y se siente segura al hablar. y parece que ha perdido su alergia a los focos. Ha ganado naturalidad y simpatía.

Los planes secretos con su hermana

elma y la Reina Letizia tienen la típica relación de hermanas, con sus altibajos. Son habituales las escapadas entre ellas y durante muchos años se celebraron comidas dominicales en Zarzuela, donde Paloma Rocasolano, la matriarca, pasa más tiempo del que la opinión pública cree. Ahora, son más complicados las quedadas de Amanda, la hija mayor de Telma, con sus primas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, pero tienen muy buena relación.