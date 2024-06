El motivo de la inesperada reunión de los Ortiz Rocasolano sin Letizia

La Reina Letizia ya ha cruzado el charco para meterse de lleno en su viaje de cooperación en Guatemala, que tan buenas anécdotas está generando ya. Además del análisis de sus estilismos en las grandes citas, también está suponiendo un éxito sus iniciativas en cuanto a repercusión y visibilidad mediática. No obstante, este viaje le ha privado de disfrutar de uno de los planes que está orquestado su familia, los Ortiz Rocasolano, que hará piña ahora que ella se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Al igual que la consorte del Rey Felipe VI volviese a mostrar su pasión por la lectura este viernes en su tradicional jornada por la Feria del Libro de Madrid, lo mismo harán sus seres queridos, siendo ella, al parecer, la única baja del planazo. Una cita en la que su cuñado, Robert Gavin Bonnar, tendrá un papel protagonista.

Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar Gtres

El novio de Telma Ortiz está de promoción de su libro, ‘Cuarto Poder’, el cual le lleva a organizar presentaciones para acercar sus páginas al público. Una tarea en la que no está solo, a pesar de que su cuñada no podrá arroparle en tan importante empresa. En su lugar, tratará de servir como reclamo mediático su pareja, tal y como han destacado desde ‘Mujer Hoy’, para así centrar el foco en su nuevo ejemplar. Lo harán en el Corte Inglés de Callao, en Madrid, donde tiene prevista una firma de libros, como así hará después en la Feria del Libro, teniendo reservada para él la caseta número 229 del Hipercor, concretamente en el Bloque 31A.

Pero desde el citado medio no solo anuncian la presencia de Telma Ortiz en tan señaladas cita en el calendario profesional de Robert Gavin Bonnar. También se asegura que harán piña otros miembros del clan Ortiz Rocasolano, para demostrar que apoyan su nueva aventura en las librerías patrias. Así, se espera que entre las 17 y las 18 horas de la tarde del próximo jueves 6 de junio hagan acto de presencia Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, unidos ahora por su yerno. Algo que es inusual, pues la familia de la Reina Letizia siempre prefiere adoptar un discreto segundo plano para no atraer la atención de los medios, a excepción de la tía Henar Ortiz, rompiendo tan solo su celo en ocasiones señaladas como esta o en los Premios Princesa de Asturias, por ejemplo.

Jesús Ortiz, padre de la Reina Letizia GCH/GDG GTRES

Telma Ortiz es muy celosa de su intimidad y ha emprendido varias batallas para conseguir que los paparazzi no sigan sus pasos. Aun así, la hermana de la Reina Letizia entiende necesario estar al lado de su pareja en tan importantes citas para la promoción de su libro. Algo que también hará Jesús Ortiz, quien aseguran que se lleva muy bien con su yerno escritor y padre de su último nieto. Ambos estarían confirmados, siendo muy probable que se sume al plan Paloma Rocasolano, como así destacan desde la citada publicación. Eso sí, quien no estará al lado de su cuñado, Robert Gavin Bonnar será la propia Letizia, que se encuentra a miles de kilómetros, en Guatemala, en un viaje de cooperación agendado desde hacía meses atrás. Algo que ha supuesto un impedimento no solo para disfrutar de uno de sus planes culturales favoritos, el perderse entre libros, sino también una oportunidad de oro para demostrar que apoya a su cuñado en la promoción de su nuevo ejemplar, ‘Cuarto Poder’.