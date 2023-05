Terelu Campos denuncia que ni ella ni María Teresa Campos han podido votar: "Me quitaron el empadronamiento"

Este domingo ha surgido una nueva polémica entorno a la figura de Terelu Campos. La presentadora ha denunciado a través de su cuenta de Instagram que no ha podido votar en las elecciones municipales y autonómicas de este 28 de mayo.

"Llegue a Madrid hace 41 años .. con solo 16 añitos .. llevo votando toda mi vida desde mi mayoría de edad, porque lo he mamado, mi madre me inculcó mi compromiso como ciudadana y mi deber también... hoy me siento culpable de no haber gestionado que mi madre haya votado por correo pero tampoco me flagelo por ello dadas sus circunstancias personales.. no puedo evitar ver los resultados en lo que fue mi casa mi éxito durante siete años q no es poco", ha comenzado diciendo.

"Desgraciadamente no he podido votar porque “alguien", y lo voy a dejar ahí, me quito de mi empadronamiento sin yo saberlo, sobre todo porque quien lo hizo tiene mi teléfono para comunicármelo... Me he sentido muy frustrada porque como os decía he mamado mi responsabilidad social", ha escrito en su última publicación de Instagram, manifestando su gran descontento por lo sucedido.

Terelu Campos durante la ‘Sálvame Fashion Week’ Telecinco

Un mensaje que ha generado una gran controversia en la misma publicación por parte de algunos de sus seguidores con mensajes del tipo "has tenido cuatro años para saber si estás en el censo y todos hemos recibido nuestra tarjeta con el sitio donde tenemos que votar si usted no la ha recibido es por que ha cambiado de domicilio o algo y no lo ha comunicado" o "nadie te ha impedido votar. Eres lo suficiente mayor y deberías ser responsable para saber que es lo que debes hacer".