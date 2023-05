Terelu Campos sufre una lesión en directo durante la ‘Sálvame Fashion Week’

Lo que pretendía ser un programa especial en homenaje a ‘Sálvame Fashion Week’, se convirtió en un nuevo capítulo de lesiones para uno de sus colaboradores. En este caso, la desgracia se cernió sobre Terelu Campos, la cual tuvo un pequeño accidente antes de salir a escena en un dedo del pie.

Sin embargo, la hija de María Teresa Campos se repuso rápidamente de su dolencia y desfiló por la pasarela sin que nadie notase su dolencia. Así lo anunciaba María Patiño, presentadora de este espacio, poco después: “Lo cuento para que la gente lo valore, es algo que ha ocurrido al inicio del programa. Se ha roto el dedo gordo del pie y ustedes no han notado nada”, decía.

Terelu Campos siendo atendida por los médicos Telecinco

Era entonces cuando las cámaras mostraban a una dolida Terelu sentada y atendida por los sanitarios. “Me da igual que me pinchéis. Si me quita el dolor, me importa un pimiento”, aseguraba la colaboradora a los médicos. “Lo tengo fisurado como mínimo”, indicaba. El accidente se había producido al tener esta un traspiés con la bota que llevaba puesta, lo que hacía recordar el percance sufrido por Chelo García Cortés en la última edición de ‘Sálvame Fashion Week’.

En el caso de Chelo, la lesión fue tan grave que hubo que trasladarla hasta el hospital. En este caso, Terelu contaba que se había dado un golpe con la punta del pie con la bota y se había “hecho polvo”. Sin embargo, la madre de Alejandra Rubio no tenía que lamentar males mayores e incluso bromeaba sobre cómo iba a terminar la noche, haciendo referencia a la ya denominada ‘maldición de Sálvame’ y la lista de víctimas que se ha cobrado a través de diferentes lesiones en el programa.

Lejos de este incidente, el formato continuó con la misma ilusión y el mensaje con el que había empezado. Y es que a través de las camisetas de todos los participantes en la pasarela, se podía leer una bonita declaración de intenciones: “Con vosotros el camino siempre vale la pena. Solo muere lo que se olvida. Sálvame vivirá siempre porque vuestro apoyo nos hace eternos y el final es su principio. Gracias”.