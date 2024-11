Terelu Campos huye del amor: "Llevo 9 años totalmente sola"

No le hables de amores porque sale huyendo. No quiere a un hombre a su lado, quizá porque se siente escarmentada de relaciones fallidas. La cuestión es que Terelu Campos confiesa que "llevo nueve años totalmente sola, sin pareja ni rollos. Y me siento bien a gusto y tranquila. Tengo a mi alrededor a mi familia y amigos, a los que quiero y me quieren". Y culmina con un pensamiento definitivo: "Estoy cerrada al amor voluntariamente, porque es un sufrimiento. Es una decisión personal y ya está, me siento muy amada en otros aspectos de la vida. La sexualidad está muy sobrevalorada, sobre todo a una edad, y yo ya tengo cincuenta y nueve años".

A punto de estrenarse como abuela, reconoce que "no voy a ser una abuela al uso, no me veo jugando en el suelo con mis nietos, porque tengo lesiones, un rodilla en mal estado y una doble mastectomia…".

Su hija Alejandra Rubio está muy cerca de dar a luz como madre primeriza, y su madre asegura que "estoy deseando ver la carita del bebé. Si Dios quiere, antes de Navidad seremos uno más en la familia".

Ayer la vimos entrando en un restaurante madrileño acudiendo a la cena organizada por su hermana Carmen con motivo de su cumpleaños, una reunión tranquila en la que estuvieron las dos hermanas, la hija y el marido de la cumpleañera. Brilló por su ausencia el hijo de Carmen, José María Almoguera. Tampoco estuvo su sobrina Alejandra, a la que su madre excusó por su avanzado estado de gestación.