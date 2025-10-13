Belén Esteban y Toño Sanchís, cara a cara en los juzgados: las imágenes de su tenso reencuentro

Tras años de enfrentamiento en los tribunales y una sentencia que dio la razón a Belén Esteban, la tertuliana y Toño Sanchís, su exrepresentante, han vuelto a verse las caras en los tribunales. Este lunes 13 de octubre se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por supuesta apropiación indebida, por lo que la Fiscalía solicita para el otrora mánager tres años y medio de prisión.

La primera en llegar a sede judicial ha sido Belén Esteban, acompañada de su marido, Miguel Marcos. Lo ha hecho con semblante serio, muy diferente a la sonrisa con la que Toño Sanchís se ha dejado ver pocos minutos después, junto a su abogado. Ninguna de las partes ha hecho comentarios, salvo la tertuliana, que se ha limitado a señalar que se encuentra “muy bien”.

Belén Esteban llega a la Audiencia Provincial de Madrid junto a su marido Miguel Marcos Gtres

Belén Esteban y Toño Sanchís mantuvieron durante años una estrecha relación profesional y personal: él fue su representante y una de las personas de más confianza de la colaboradora. Sin embargo, su vínculo se rompió de forma abrupta cuando Belén descubrió irregularidades en la gestión de sus contratos y ganancias.

Según ella, Toño se había quedado con dinero que le correspondía, lo que la llevó a demandarlo por apropiación indebida y gestión desleal, y el conflicto se convirtió en uno de los temas más mediáticos de la prensa del corazón española.

Toño Sanchís llega a la Audiencia Provincial de Madrid junto a su abogado Gtres

Tras un largo proceso judicial, la Justicia dio la razón a Belén Esteban. El tribunal determinó que Toño Sanchís debía pagarle una importante suma de dinero por los perjuicios ocasionados. Al no poder hacer frente a la deuda, el exrepresentante terminó perdiendo su casa, que fue embargada y posteriormente adjudicada a Belén en una subasta.

Sin embargo, a día de hoy, Toño Sanchís todavía debe más de 300.000 euros a Belén Esteban, una deuda por la que podría terminar en prisión. El acusado no pagó y la parte demandante solo consiguió recuperar 49.318 euros en efectivo y otros 375.000 euros por la adjudicación de una vivienda en Villanueva del Pardillo que “estaba gravada con una hipoteca pendiente de pago de más de 200.000 euros”, detalla la Fiscalía.

Toño Sanchís, frente al tribunal en la Audiencia Provincial de Madrid Gtres

Además de los 339.549 euros que todavía debe a Belén Esteban y de los tres años y medio de prisión, el Ministerio Público también solicita para Toño Sanchís el pago de una multa de 3.6000 euros.