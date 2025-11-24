Lydia Lozano da un nuevo parte de salud de su marido tras su operación de pecho

Lydia Lozano estaba encantada de la vida al ver que las puertas de Telecinco se le abrían de nuevo. Después de unos años en el exilio, abriendo nuevos caminos profesionales junto a la troupe de ‘Sálvame’, fichó por ‘De viernes’ junto a Terelu Campos. Era el fichaje estrella y regresó por todo lo alto, pero pocas semanas después de su debut tuvo que aparcar su silla en el plató para permanecer al lado de su marido en la cama del hospital. Charly había tenido que ser operado y la intervención era tan delicada, que la periodista no puedo evitar llorar en directo al desvelar el infierno médico por el que estaban pasando.

Poco a poco ha ido calmándose y, según han avanzado los días y las semanas, están más positivos. Charly pudo emplazar la recuperación de su operación de espalda en casa, aunque complicaciones en el proceso le llevaron de nuevo a ser ingresado. Todo a consecuencia de una bacteria que le estaba dificultando lidiar con el proceso de curación, afectando ahora a un órgano vital y haciendo su cuadro clínico más preocupante. Los médicos están afanados en plantarle batalla a la bacteria, aunque aún no han dado con la tecla, como así ha reconocido la propia Lydia.

Lydia Lozano, volcada con la salud de su marido

Charly siempre ha sido uno de los pilares fundamentales en la vida de Lydia Lozano, junto a su madre y su hermano. Los dos últimos los ha perdido recientemente, a su hermano en 2021 y a su madre el pasado mes de abril. Es por eso que ha vivido momentos angustiosos al pensar que podría perder al hombre con el que lleva más de tres décadas compartiendo vida. “Me ha tocado ser la fuerte y me he tenido que meter en el baño para que Charly no me viera llorar”, asegura la periodista en conversación con la revista ‘Semana’.

Lydia Lozano confiesa en “De Viernes” la verdad sobre su ausencia y manda mensajes a sus ex de “Sálvame” Telecinco

Lydia Lozano está viviendo todo el proceso con los nervios a flor de piel. Es de la creencia de que el enfermo sufre el mal, pero también subraya el calvario de quien les acompaña. Ella no le ha soltado la mano en ningún momento y promete seguir haciéndolo, dado que la lucha de los médicos contra la bacteria continúa: “Seguimos con la bacteria”, reconoce a la citada revista. Una complicación de la que se percataron cuando vieron la presencia de “un líquido amarillo”, tras la primera intervención de espalda.

Después llegó una segunda operación, como así detalló en su momento Lydia Lozano a su programa, ‘De viernes’: “El pasado viernes le operaron del corazón porque la bacteria se comió una válvula”, explicaba en primera persona, para no dar pie a especulaciones. La intervención fue según lo previsto, le retiraron la parte dañada y se le están realizando constantemente analíticas para ver cómo reacciona al tratamiento contra la bacteria. Eso le implica permanecer bajo cuidados médicos entre cinco o seis semanas. Ella está constantemente acompañándole, turnándose con amigos para poder descansar, pues ella también arrastra serios problemas de espalda y el sillón de la habitación es su peor enemigo.