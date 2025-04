La visita que ha recibido Isabel Preysler en su domicilio horas después de la muerte de Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa falleció el pasado domingo 13 de abril a los 89 años en su domicilio de Perú. Fueron sus tres vástagos los encargados de comunicar la triste noticia a través de un comunicado oficial en redes. Cumpliendo con el deseo del Premio Nobel, Vargas Llosaha sido velado en la más estricta intimidad en su casa de Lima e incinerado sin grandes homenajes públicos.

Isabel Preysler, "en shock"

Todas las miradas están puestas en Isabel Preysler desde que se conoció el fallecimiento del escritor. La madre de Tamara Falcó y el peruano mantuvieron una mediática relación sentimental de casi ocho años y conformaron una de las parejas más consolidadas y seguidas del panorama nacional e internacional. Tras tomar caminos separados a finales de 2022, la socialité no ha vuelto a recuperar la ilusión y Vargas Llosa ha sido su último gran amor.

Los restos de Mario Vargas Llosa son cremados y entregados a sus tres hijos John Reyes Mejía Agencia EFE

La noticia de la muerte de su expareja la recibió en su domicilio de Madrid, acompañada por tres de sus hijos: Tamara, Julio José y Ana Boyer. Fue la benjamina de la familia Preysler la encargada de compartir una fotografía con sus hermanos este fin de semana en Instagram tras su esperado reencuentro familiar por Semana Santa.

"Se ha enterado por una persona que la ha llamado y se ha quedado en shock. Aunque llevaban más de dos años sin relación se ha entristecido mucho con la pérdida, no se lo esperaba”, develaban en "TardeAR" sobre Isabel Preysler, que continúa conmocionada por la pérdida de su último amor. Aunque su relación no terminó en buenos términos, no se esperaba la noticia de su fallecimiento.

La visita que ha recibido horas después de la muerte de Vargas Llosa

Encerrada en su vivienda de Puerta del Hierro desde que se conoció la noticia, Isabel Preysler ha recibido una importante visita horas después del fallecimiento de Vargas Llosa.

Mario Vargas Llosa, mucho más que la expareja de Isabel Preysler Europa Press

Manuel Colonques, presidente de Porcelanosa e íntimo amigo de la "reina de corazones" desde hace décadas, no dudó en acercarse al domicilio de la socialité para arroparla tras la triste pérdida. Colonques asistió acompañado de otro hombre. De momento, Isabel Preysler no se ha pronunciado directamente sobre la muerte de su expareja, ni ella ni ninguno de sus hijos.