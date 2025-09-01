La viuda de José Antonio Reyes habla de la crianza de sus hijas sin el futbolista

Han pasado ya seis años, pero Noelia López no es capaz de olvidar lo sucedido el 1 de junio de 2019, pues la vida le cambió por completo. Su marido, el futbolista José Antonio Reyes, perdía la vida en un trágico accidente de tráfico en Sevilla. Dejaba a su mujer sumida en la tristeza, dos años después de jurarle amor eterno, y dos niñas pequeñas llorando a su padre. Pero la vida continúa y ella se esforzó en sacar adelante a sus hijas por encima de todo.

Sobre todo esta lucha vital por cuidar a sus hijas tras enviudar del futbolista, Noelia se ha sincerado como nunca. Lo ha hecho en una profunda conversación con Cruz Sánchez de Lara y su podcast ‘Madres desde el corazón’. Aquí repara en su vida desde que recibió la dolorosísima noticia de la muerte de su marido, así como la batalla diaria que supone vivir sin él. También cómo la vida le obligó a enfrentarse a la tarea de la maternidad sola, algo que no eligió.

José Antonio Reyes y Noelia López larazon

Una historia de amor con triste final

Noelia López recuerda cómo conoció al futbolista en Granada, donde ella estudiaba. Iniciaron un romance y dos años después intercambiaron alianzas, para más tarde convertirse en familia con el nacimiento de sus hijas. Fue el propio José Antonio quien dio el primer paso y proponerle a su amada convertirse en padres. Ella no lo tenía tan claro al principio y la idea le llenó de nervios y miedos, pero pronto se lanzaron a la aventura.

Ahora, por sus niñas, sigue luchando, como así le confiesa a Cruz Sánchez de Lara: “No sabía si sería capaz de hacer felices a mis hijas por los dos, porque yo no había elegido ser madre sola y siendo tan joven”, reconoce. Aun así, a pesar de sus miedos incapacitantes, ha tenido la suerte de tener unas niñas ideales que “me lo han puesto muy fácil”. Mantiene viva la memoria del futbolista, de quien dice seguir enamorada. Visitan su estatua en utrera.

Sobre aquel trágico suceso también ha hablado. Estaba en casa con sus hijas y le alertaron los sonidos de las ambulancias y los bomberos, pero no se imaginó que a quien acudían a socorrer era José Antonio Reyes: “Las niñas me preguntaron qué es ese ruido. Me dio un vuelco al corazón. Pensé que había sido un accidente, pero no imaginaba que era él”. Le sonó el teléfono y no pudo atenderlo. Después devolvió la llamada y le dieron la peor noticia que ha recibido en su vida, junto a la muerte de su hermano en 2015: “Me lo dijeron así, sin más. Intenté tranquilizar a las niñas, les dije que papá se iba lejos otra vez. ¿Qué les iba a decir? ¿Cómo? ¿Qué iba a hacer ahora?”.

“Entré al baño para llamar a mis padres y ellos ya venían de camino. Ellos ya lo sabían. Me enteré la última”, confiesa Noelia López sin poder contener las lágrimas al revivir el revés que la vida le propinó hace seis años. “Mis amigas estaban en la puerta esperando a que las llamase. La casa se llenó de gente, unos decían una cosa, otros otra… hay momentos que ya no recuerdo”. Lo que no olvida fue “lo último que me dijo José antes de irse es que nos veíamos el lunes en Utrera y así fue. Yo no quise ir a Sevilla, no quería que me viese una cámara. Yo lo vi ese lunes en Utrera, quería que solo fuese él y yo”.