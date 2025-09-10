Whitecaraz: La nueva imagen de Carlos Alcaraz, tras ganar el US Open

Carlos Alcaraz continúa celebrando por todo lo alto su segunda victoria en el US Open, y lo hace con un gesto tan atrevido como inesperado: un cambio de look radical que ha dejado al mundo del tenis y de las redes sociales boquiabierto. A sus 22 años, el número 1 del mundo no solo desafía a sus rivales sobre la pista, sino también a los cánones de estilo y a sus propios seguidores, que han bautizado cariñosamente su nueva imagen como Whitecaraz.

El detonante fue un accidente doméstico. Su hermano mayor, Álvaro, encargado de raparle el pelo, se equivocó con la máquina y la única solución fue raparlo por completo. "Para ser sincero, me río de la reacción de la gente. No puedo hacer nada más ahora mismo, así que me río de todo lo que dicen", confesó Alcaraz con su habitual naturalidad. Lo que empezó como un imprevisto se convirtió en la oportunidad perfecta para reinventarse.

Jugando al despiste

Durante días, el murciano jugó al despiste compartiendo imágenes con distintos estilos: melena rubia, tupé, crestas e incluso rizos, siempre acompañado del mensaje críptico "Continuará". La expectación aumentó hasta que finalmente su peluquero de confianza, Víctor, también murciano, reveló el resultado final: un pelo completamente blanco, impecablemente trabajado y con una fuerza visual que refleja la personalidad del joven prodigio. "Los hombres se visten por los pies y este tío tiene palabra... Nuevamente número 1 y look nuevo @carlitosalcarazz estamos locos", celebró Víctor en sus redes, junto a fotos y vídeos de la transformación.

Carlos Alcaraz se tiñe de platino Redes sociales

El impacto no se hizo esperar. Fans y personalidades del mundo del deporte, la música y el entretenimiento reaccionaron al unísono. Comentarios como "¡Épico!", "Te queda bien el platino" o "El mundo no está listo para Whitecaraz" se multiplicaron por miles. Entre los más conocidos, Bizarrap calificó la transformación de "impresionante", Sebastián Yatra bromeó sobre su próxima aparición "con peluca", y figuras como Michael Phelps, Pau Gasol, Fernando Alonso, Luis Figo, Sergio García, Rudy Fernández, Pablo Puyol o Desiré Cordero no tardaron en dejar su "like".

Con este giro de imagen, que ya adelantó su peluquero a LA RAZÓN, Carlos Alcaraz demuestra que su espíritu competitivo trasciende la pista: su estilo también es una forma de marcar territorio, de llamar la atención y, sobre todo, de celebrar su éxito con autenticidad y humor. Whitecaraz no es solo un nuevo look; es una declaración de personalidad, una extensión de su energía juvenil y de su capacidad para sorprender al mundo.

Entre festejos en Nueva York, sesiones de fotos y reacciones virales, Alcaraz reafirma su estatus de estrella global, capaz de dominar tanto el tenis como el imaginario de sus seguidores. El mundo deportivo, y el de las redes, lo observan ahora con atención: no solo por su juego, sino también por cada nuevo giro que este joven fenómeno decida emprender en su vida… y en su cabello.