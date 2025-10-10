El hermano de Mario Biondo denuncia mentiras de testigos, pruebas eliminadas y teorías falsas

Pocos olvidan la muerte de Mario Biondo, a pesar de que hayan pasado ya 12 años de la tragedia. Su pérdida conmocionó a la opinión pública, pues se le creía estar viviendo un cuento de hadas junto a Raquel Sánchez Silva, con la que se había casado recientemente. Pero la historia de amor se truncó cuando la empleada del hogar encontró su cuerpo sin vida mientras la presentadora se encontraba de viaje. La controversia llegó cuando comenzó la investigación y surgieron las dudas: ¿Suicidio o asesinato?

La justicia sentenció que el cámara de televisión se suicidó. Dejaba abierta la posibilidad de que su muerte se debiese a una práctica sexual en la que incluyendo una pasmina para interrumpir la respiración, pero descartaba la implicación de otras personas. No es lo que sostiene la familia Biondo, como tampoco algunos de los investigadores y detectives privados que contrataron para saciar sus dudas. Estos ven indicios que podrían apuntar a un asesinato, además de señalar constantemente a Raquel como responsable.

El hermano de Mario Biondo rompe su silencio

Lo que no han logrado judicialmente, lo buscan por lo mediático. Con ello, los padres de Mario Biondo y sus hermanos han hablado en numerosas ocasiones con medios italianos y españoles para que su causa no caiga en el olvido. Han puesto en jaque durante todo este tiempo a Raquel Sánchez Silva, quien trata de recomponer su vida no solo de la trágica muerte de su marido, sino también de las feas acusaciones que se vierten sobre ella. No cesan, pues Andrea Biondo acaba de hablar con ‘No somos nadie’.

La Audiencia de Madrid ha reconocido esta semana que cabría la posibilidad de que Mario Biondo no se hubiese suicidado. Aun así, el caso está cerrado al haber sido ya motivo de un proceso judicial y haber sentencia en firme. Pero la familia no descansa y pide que se reabra la causa: “Tenemos también las pruebas de que hay mucha gente que han sido testigos no han dicho toda la verdad. Han mentido y no han dicho todo lo que saben. Ahora contamos con muchas pruebas y que hasta España ha dicho que hay errores y que podría ser un homicidio nos ayuda. Hablé con mi hermano horas antes, así es imposible que vaya a pensar que se ha suicidado dos horas después. Y lo del juego sexual es una tontería inventada por alguna persona. Es España la que tiene que decir que se ha simulado un suicidio. No vamos a parar hasta que la verdad salga a la luz”.

Andrea Biondo ve la resolución de la Audiencia Provincial como una “victoria para nosotros”. Dice que en “finalmente en España se ha reconocido que ha sido homicidio”, aunque realmente lo que se hace es no descartar que podría haber sucedido, aunque mantiene la resolución del suicidio. “Estamos muy felices porque llevamos muchos años librando esta batalla., Finalmente hay un poco de luz, es fundamental”, encajan este avance en su lucha. “Las pruebas que tenemos y lo que sabemos no son solo conjeturas. Los hechos hablan por sí solos”, sostiene en conversación con ‘No somos nadie’ en TEN.

Para la familia de Mario Biondo, expresado ahora por su hermano Andrea, “es absurdo el suicidio con esa posición. No se puede morir así”. Es por eso que no descansan hasta que se reabra el caso y tengan respaldo a sus sospechas del asesinato: “La búsqueda de la verdad tiene que venir de todos. No vamos a parar nunca hasta saber la verdad. Seguro que hay pruebas que se han perdido en el proceso, pero hay que investigar a los que han mentido. Se tendría que empezar por ahí. Al final hay que tener también en cuenta el estado anímico de Mario. Para suicidarte tienes que estar mal y no piensas en las citas que vas a tener mañana. Tiene que estar mal de verdad y la teoría sexual es inventada, no hay nada que lleve a eso. Y lo de las drogas no cuadra ni con su carácter ni con los exámenes toxicológicos. Ninguna prueba de que tomara, solo el 0,1% de cocaína que también está presente en un fármaco”. Él cree que “le dieron en la sien y después le estrangularon y le colgaron allí”.