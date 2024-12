Yolanda Díaz, ‘pillada’ de compras navideñas con una amiga en Madrid: ¿qué buscaba?

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha tenido muchos meses convulsos y se ha encontrado en numerosas ocasiones ante escollos difíciles de salvar. También ha tenido sus tardes de gloria, pero ahora se entrega como el resto de los mortales al disfrute de las fiestas navideñas. Al menos sí a aquellos que les gustan estas fechas donde unos valoran la magia que se respira en el ambiente, mientras otros añoran los seres queridos que no están o desprecian el consumismo al que se ven arrastrados. No sabemos hasta qué punto le ha invadido el espíritu navideño a la política, pero sí que se ha metido de lleno en el papel de Mamá Noel y ha arramplado con todo en sus compras navideñas, para que a sus íntimos no les faltase detalle bajo su árbol de Navidad.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, visita las instalaciones de Inditex en Arteixo, A Coruña, (España). La vicepresidenta segunda se reúne hoy en Arteixo con la dirección de Inditex y también con el comité de empresa, para abordar la agenda laboral del Ministerio, en concreto, para tratar la aplicación de la reducción de la jornada laboral. M. Dylan Europa Press

Así se le vio a Yolanda Díaz paseando alegre por la calle Fuencarral de Madrid, repleta de tiendas con propuestas más alternativas para las compras navideñas. Como es normal, aquellos que se cruzaron en su camino no daban crédito este domingo 22 de diciembre. Y fueron muchos, pues esta céntrica calle de la capital está especialmente concurrida cualquier día del año, pero en estas fechas es una odisea cruzarla de punta a punta. Algo que extrañó a propios y extraños, pues quizá no era el mejor día elegido por la política para irse de shopping con una amiga, con la que entró en numerosos establecimientos de moda en busca de gangas y el regalo perfecto.

Pero Yolanda Díaz no iba, ni mucho menos, de incógnito. La mano derecha de Pedro Sánchez sí que se protegió contra las bajas temperaturas, lo que supondría una dificultad añadida para los transeúntes con los que compartía aglomeración. Algo que supo solucionar con unos llamativos pantalones rojos y su conocida melena rubia en un discreto recogido. Así, muchos fueron los que se giraban cuando pasaban de largo a su lado, pero también aquellos que no dudaban en mediar unas palabras con ella. Parece que todos fueron amables con ella y no hubo ningún sobresalto, pues ella saludaba con simpatía a quienes se animaban a desearle buenas fiestas o darle la enhorabuena por el éxito que supuso su propuesta de la reducción de la jornada laboral. De ahí que no hiciese falta que actuasen su equipo de seguridad, aunque lo cierto es que no fueron vistos y se duda si le acompañaban o si, por el contrario, optó por darles el domingo libre, día de la Lotería de Navidad y con el Gordo embriagando a los afortunados.