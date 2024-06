El furibundo ataque del novio de Adara a Alessandro Lequio: "Eres un viejo prematuro, haces comentarios casposos y misóginos"

La animadversión de Alessandro Lequio contra Adara Molinero, a la que no parece tener la menor simpatía, habida cuenta de comentarios tan despectivos como estos: “Yo de Adara no me creo nada, y mucho menos de su enamoramiento. Todo esto forma parte de su circo. Si tiene que ponerle los cuernos a su novio, se los pone. Se los pone, pero vamos, que esto es así”, ha enfurecido a Alex Ghita, novio de la participante en la última entrega de “Supervivientes”.

Alex no tiene pelos en la lengua y ataca de una manera furibunda al italiano, calificándole como “un viejo prematuro que se gana la vida sin honor, con comentarios casposos y misóginos contra mujeres jóvenes. El comentario que has hecho sobre Adara constituye un delito contra el honor, la intimidad personal y la propia imagen. Se te va a demandar. Me parece increíble que tu programa permita, autorice y fomente este tipo de injurias. Es de talla moral cero”.

Adara Molinero y Álex Ghita Instagram

Adara ha sido la primera expulsada de esta edición de “Supervivientes All Star”, su desánimo y un problema de salud que ha afectado a su rostro, un tanto desfigurado, con una hinchazón más que evidente. Tras ser tratada por el equipo médico del concurso con suero y antihistamínicos, se suponía que podía seguir en la isla, pero ella rogó insistentemente que la audiencia votara su expulsión. Y consiguió sus propósitos.

En su reencuentro con Alex le pondrá al día sobre los ataques de Lequio, y decidirán si emprenden acciones legales contra el tertuliano de Telecinco. La guerra entre ambas partes parece no tener fin y Ghita está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario para defender el honor de su novia.