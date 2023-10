Lewis Hamilton celebra el cumpleaños de su perro Roscoe con una fiesta que enamora a las redes

El talentoso piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no por rumores de romances o hazañas en las pistas, sino por la adorable fiesta de cumpleaños que organizó para su fiel compañero de cuatro patas, Roscoe. El canino cumplió once años, una edad avanzada para su especie, y Hamilton no escatimó en detalles para celebrarlo en grande. La fiesta canina incluyó una tarta, globos, antifaces, gorros y, por supuesto, una fotografía para inmortalizar el momento.

La imagen de la fiesta de cumpleaños de Roscoe se volvió viral en las redes sociales, acumulando más de 150.000 "me gusta". Roscoe, el famoso perro vegano, cuenta con casi un millón de seguidores en su propia cuenta de Instagram. En la fotografía compartida por Hamilton, se destaca la entusiasta participación de varios perros de diferentes razas que rodean al cumpleañero, todos posando con gran estilo para la ocasión.

Publicación de la cuenta de Roscoe Redes Sociales Redes Sociales

Roscoe es un perro reconocido en el mundo de las redes sociales y en el paddock de la Fórmula 1, donde ha sido visto en varias ocasiones. Su biografía en Instagram revela su personalidad única: "Soy un bulldog vegano al que le encanta viajar, jugar a la pelota y recibir la atención de todas las chicas, especialmente cuando me frotan el trasero. Me gusta el frisbee y el tenis". Su fama ha llegado a tal punto que puede ganar hasta 700 euros por una sesión publicitaria de fotografías.