La adolescencia «bakala» de Macarena Olona

La autora arranca con una cita de Juan Carlos Aragón, poeta y trovador: «La libertad está pa´algo». Y esta elección, cero casual, nos enseña hasta qué punto Macarena Olona se conoce (cosa que no todos pueden decir) y es consciente del polvo que levanta su propio trote.

Que el libro comience con la libertad como divisa es uno de sus aciertos, ya que al terminar los impúdicos (en literatura no hay otro camino que la impudicia) relatos, el lector concluye que lo más destacado de esta mujer poliédrica es su sentido de la libertad. Esa por la que algunos ¿timoratos? la han tachado de ¿loca?

Loco es el que no sabe lo que hace ni por qué, la fundadora de Caminando Juntos, sin embargo, tiene por costumbre hacer uso de la libertad, como si la vida se tratara de un bufet exótico donde ella va a procurar probarlo todo, teniendo en cuenta que la entrada es cara y que todos vamos a pagar el mismo precio.

En cualquier caso, nos invita a subirnos a sus tacones, en esta autobiografía, que es más bien una confesión, eso sí, a calzón quitao, como ella lo hace, según dice, todo. «Somos lo que superamos», afirma, porque a Macarena, como a todos los que se atreven a salir del camino amarillo, la fiera de la vida les ha pegado sus dentelladas… Un peaje ridículo teniendo en cuenta todo el gozo…. Lo dijo Lord Byron: «Al que cae desde una dicha bien cumplida, poco le importa cuán hondo sea el abismo».

Deseo de amor

Y luego que es tan sobresaliente, trabajadora y voluntariosa, tiene tal dosis de pundonor, que donde la sueltes flota… Puede que su denodada lucha tenga que ver con un deseo indominable de amor, abandonada por su padre en la infancia: «Marchó como se marchan las cosas que más duelen: yéndose en apariencia, quedándose en ti».

Quizá lleve desde entonces buscándolo en los estudios esforzados de derecho, en la oposición más difícil en España, en sus parejas, en la política, en la maternidad, ¿en el riesgo? De adolescente buscó en el desfase, algo muy normal cuando uno está desesperado, y vive en la costa mediterránea de los noventa: «El sol doraba mi cara en el parking del after. Intensos fines de semana en un Alicante bakala que se contoneaba al ritmo de los platos de Chimo Bayo». «Me entregué sin límites ni mesura», reconoce.

Macarena Olona Gonzalo Pérez La Razón

Confiesa que fue la representante más fervorosa de la noche: «Soy la personificación de aquella frase de Bukowski que dice: ‘‘Encuentra lo que amas y deja que te mate”»; y que no se arrepiente de uno solo de los excesos. Lo más interesante de este libro divertido, agudo que tiene para todos (política, filosofía, feminismo, fracaso, resiliencia, atrevimiento) es cómo Macarena llega a ser Macarena. Cómo sale del caos y se convierte en la mejor estudiante, de esas de todo matrículas, y después en la número 15 de los Abogados del Estado.

Tolerancia cero al aburrimiento

Macarena(que no podría tener otro nombre, por ejemplo, Ana…Puede que Máxima le hubiera quedado bien, como su admirado Máximo Décimo Meridio…Fuerza y Honor…) no puede no ir con todo, siempre quiere dar el Máximo: «Si se ha dicho que el destino es caprichoso, probablemente yo lo sea más».

Por otra parte, dice: «La vida es un gran botellón. Allí está todo: la diversión irrefrenable, la furia de los que se pelean, la mentira del pillo, la verdad del callado, el encanto de lo prohibido, los problemas de la gente, la metáfora de los hielos que se derriten, del mechero robado, la borrachera que muta en resaca; la sonrisa del que engaña, la amabilidad del cabrón, la lealtad que no se verbaliza, la amistad y sus sucedáneos…».

«Soy Macarena» (La Esfera de los libros) nos desvela a una mujer con escasa tolerancia al aburrimiento, pero una exagerada seguridad en sí misma, por encima de la prudencia, en algunos casos. ¿Qué más da? Las facturas de la vida las ha pagado ella, y volvería a pagarlas porque es infatigable: «En lo pequeño, en lo aparentemente irrelevante está la raíz de lo importante...». Este libro es un libro de ¡metafísica! En el que la política más controvertida aborda todas las vertientes de la realidad menos el sexo. ¡Lástima!