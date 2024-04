La Reina Sofía, don Felipe y doña Letizia causan baja en la boda de Almeida y Teresa Urquijo

El Rey Juan Carlos I ha sido el primero de la Familia Real en llegar a la iglesia de San Francisco de Borja de Madrid para no perderse la boda de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo. Poco después han llegado la infanta Cristina y su hijo mayor, Juan Valentín; y por último la infanta Cristina junto a sus dos hijos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica de Marichalar.

La sorpresa ha llegado por la ausencia de la Reina Sofía, cuya presencia en la que muchos ya han calificado como una de las bodas del año estaba confirmada. Se desconocen las razones que han llevado a Su Majestad a ausentarse en esta cita destacada, que habría sido una buena ocasión para reunirse en público con su marido, sus hijas y alguno de sus nietos.

Victoria Federica, Froilán y la infanta Elena llegan a la boda de Almeida y Teresa Urquijo Jesús G. Feria

Menos sorpresa, en cambio, ha producido la ausencia de los Reyes Felipe VI y Letizia. Los dos estaban invitados pero no se había confirmado su asistencia. El jefe de Estado ya tenía agendado otro compromiso este día. Viajará hasta Sevilla para atender la final de la Copa del Rey de fútbol que disputarán en el estadio olímpico de la Cartuja el Mallorca y el Athletic de Bilbao. Teniendo en cuenta que el partido es a las 22:00 de la noche, no se descartaba una visita exprés a la boda del alcalde, pero finalmente no ha sido así.

Puestos en contacto con Casa Real para conocer las razones de la ausencia de la Reina Sofía, deslizan a LA RAZÓN que "nunca hemos confirmado que la Reina Sofía fuera a ir, así que no te puedo decir por qué no ha ido, porque nosotros nunca hemos confirmado su asistencia".

Cabe la posibilidad de que doña Sofía se incorpore a la hora del banquete, que tendrá lugar después de la ceremonia religiosa en la finca familiar de El Canto de la Cruz, donde disfrutarán de un almuerzo servido por Lhardy.