La crónica de Marta Robles: «Ánimo, Alberto», dijo el presidente con condescendencia

LUNES

El mundo mira a Egipto a un día de cumplirse dos años de la matanza de Hamás, cuando arrancan las negociaciones para el plan de paz en Gaza. Trump presiona y amenaza a Hamás con la aniquilación total si la entrega de secuestrados no es inmediata. Mientras, en España se recibe a 21 miembros de la flotilla que interceptó el ejército israelí. Los otros 27 españoles continúan detenidos. Denuncian malos tratos: les ataron las manos, les encerraron en jaulas, les impedían dormir... Y en la propia Gaza, continúan los bombardeos. Además, Putin amenaza a con requisar los activos de las empresas occidentales en Rusia si la UE utiliza los activos rusos congelados para reforzar la defensa de Ucrania. Y las encuestas avisan al PP. Sigue en primer lugar, pero… tampoco anda tan lejos el PSOE y VOX le arrebata un millón de votos…

MARTES

Y hoy que es el día del terrible aniversario del atentado de Hamás, que provocó la más aterradora represalia (dos años sin casi un día sin bombardeos en Gaza, 67.000 muertos, desplazados, hambruna) regresan los otros 27 integrantes de la flotilla interceptada por Israel y en el Congreso se vota el embargo de armas a los israelíes…, pero… a Podemos no le parece suficiente y exige otro embargo distinto, si quieren contar con sus cuatro votos.

Y la defensa de Begoña Gómez pide que la Moncloa informe sobre los asistentes de las esposas de los expresidentes del Gobierno… ¿Pero esto qué es? ¿Ahora los investigados en vez de contestar a lo que se les atribuye se dedican a pedir que se investigue a los que no tienen caso?

MADRID.-AMP.- Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid corregir la decisión de Peinado de abocarla a un jurado: "Es irregular" Europa Press

MIÉRCOLES

Derrumbe de un edificio en Madrid que deja cuatro víctimas mortales. Miles de andaluces salen a la calle para protestar contra los retrasos del programa para detectar cáncer de mama, pidiendo la dimisión de la consejera de Salud y subrayando que es una negligencia del Gobierno. Con la salud no se juega…

JUEVES

Dimite la consejera de Salud de Andalucía. Era de esperar. La Junta de Andalucía anuncia un plan de choque para hacer frente a estos fallos. Qué menos… Y bueno, la Guardia Civil aporta al Supremo más conversaciones asquerosas de Koldo y Ábalos. No las quiero reproducir, pero… que si «necesito pulseras para la puta», que si «mira a ver si le puedes ingresar 300» a una supuesta empleada doméstica del entorno de Ábalos, que si «¿le has dado el dinero a And (Andrea)?» Más allá de las mujeres, la UCO ha recopilado decenas de mensajes que acreditan la «caja B» de Koldo y Ábalos, cómo recogían el dinero en Ferraz, sus trapicheos, su desvergüenza… Socios, sobres nombres de billetes en clave –chistorras, soles, lechugas, folios–, comisionistas, amantes, prostitutas, viagra… Si me lo invento y lo meto en una novela, me tachan de inverosímil…

"Chistorras", "soles", "lechugas" y "folios": así hablaban Ábalos, Koldo y su exmujer del dinero de la presunta trama Europa Press

Y los políticos siguen utilizando el aborto. ¿Cómo que los médicos que objeten practicar abortos tienen que ser puestos en una lista? La presidenta madrileña ha dicho que no… Y eso ha servido a sus adversarios para que digan que quiere que los abortos solo puedan hacérselos las mujeres con posibles en la privada. Absurdo, claro, pero… Así es nuestra política.

Eso sí, la frase de Ayuso de váyanse a abortar a otra parte, se lo ha puesto a, ejem, huevo… Pero listas de nadie, oigan. El aborto está en la ley. En cualquier sitio de nuestro país. Punto y pelota. Y el derecho de objetar también es lícito. Sin señalamientos a nadie. Ayuso debería haber dicho «váyanse a señalar a otra parte».

Lo mejor del día, que Israel y Hamás alcanzan un acuerdo para la primera fase del plan de paz para Gaza. Llega tarde para muchos, pero... ¡que llegue!

VIERNES

Y ahora Trump dice que «igual hay que echar a España de la OTAN». Dice el presidente norteamericano que España va bien y no tiene excusa para no aumentar al gasto del 5% del PIB en defensa… Dice muchas cosas, ya saben. Hasta que se merece el Nobel de la Paz… Pues se lo han dado a la opositora venezolana María Corina Machado. Y oigan, por aquí debe de haber muchos partidarios de Maduro, porque ha habido muchas enfadados en la izquierda. Parece que los sátrapas están mejor considerados dependiendo de su «ideología». Mientras, Trump enfadado por quedarse sin «juguete»… Insistirá el año próximo. Sin comentarios.

María Corina Machado ve su Nobel de la Paz como un impulso para "conquistar la libertad" Ronald Peña R Agencia EFE

Y ayer, así como riéndose de él y de que le dijera en el Congreso que tendría que ir a dar cuentas de sus andanzas al Senado, el presidente Sánchez, sobrado, como siempre, le dijo a Feijóo «ánimo, Alberto». A él, los reclamos le importan poco, aunque provengan del líder de la oposición que representa a unos cuantos millones de españoles… Muy bonito todo. Ya ven.