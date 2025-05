La crónica de Marta Robles: Teléfonos delatores, caos ferroviario y muchos chinches

LUNES

Segunda entrega de wasaps entre Sánchez y Ábalos. Dejan tan claro que retomaron la relación a los cuatro meses de la destitución del segundo como ministro que si le sumamos que también demuestran el respaldo del presidente a su exnúmero dos cuando empezaron a acusarle de prácticas delictivas, parece que al que dejan estupendamente es a Ábalos... Mientras esperamos la siguiente entrega, en medio del silencio del PSOE, al que solo le interesa quién los ha filtrado, [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/andalucia/retrasos-ocho-trenes-renfe-madrid-andalucia-incidencia-tecnica-ave_202505116820ddd157a5aa2cde2070ed.html|||nuevo caos en Renfe]]. Empieza a ser costumbre… En Sevilla, en la estación de Santa Justa los retrasos han sido de horas. En fin, como el ministro Puente está a punto de ser papá, cuando se coja la baja por paternidad, igual las cosas mejoran…, ¡al menos nadie hablará de sabotajes!

MARTES

Más wasaps… Y, curioso: quien peor queda en ellos es el presidente Sánchez. Llama d515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowOpen_torped515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowClose_ a Pablo Iglesias y reconoce su d515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowOpen_hartazgod515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowClose_ de los socios de Podemos; pájara a la ministra Robles… Menos mal que ahí está su fan d515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowOpen_number oned515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowClose_, María Jesús Montero, para defenderle y señalar ¡a la Guardia Civil! como [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/uco-desmarca-filtraciones-whatsapp-pedro-sanchez-abalos-injusto_20250512682220b7f7f20a10d03b296e.html|||responsable de las filtraciones]]. Como agradeceríamos que la vicepresidenta supiera callarse de vez en cuando…

[[CONTENT:Image|||68245a34af384400077e4116|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2025/05/14/4CD7145F-DD09-4048-84CC-8B248AFE2711/30.jpg]]

Entretanto Feijóo se queja de que haya más preocupación en Ferraz y Moncloa por este asunto que por el apagón o el caos de Renfe… Y aprovecha, claro, para adelantar el Congreso de los populares ¡nueve meses! al 5 y 6 de julio ¿Pensará que a río revuelto ganancia de pescadores? Y mientras, caos también en el aeropuerto de Madrid: [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/madrid/ahora-tambien-chinches-pulgas-barajas_202505066819fe82e52da91ed53a731b.html|||más de 500 sin hogar durmiendo allí y lleno de chinches…]] El alcalde de Madrid mira al Gobierno y el Gobierno mira para otro lado… El uno por el otro, la casa sin barrer.

MIÉRCOLES

Y… ¿lo adivinan? [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/favores-influencias-posicion-privilegiada-mensajes-audiencia-que-deberian-preocupar-begona-gomez_2025051768284d50176f225ec62458f0.html|||¡Más mensajes de WhatsApp]] Y en alguno queda claro que Sánchez intervino en el rescate de Air Europa enviando instrucciones a Ábalos… Y encima le pidió d515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowOpen_darle una vueltad515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowClose_ al asunto, justo cinco días después de que, según la UCO, Hidalgo llamara a Begoña Gómez, para decirle que estaba jodido… Dice el director de d515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowOpen_El Mundod515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowClose_, que es quien publica los wasaps, que les quedan toneladas de ellos.

Y en medio de todo este escenario de vergüenza, que se agrava en la sesión de control parlamentaria, donde Feijóo pregunta a Sánchez y recibe una larga cambiada y así todos…, fallece el expresidente de Uruguay José Mujica. El revolucionario tranquilo. El hombre austero y sencillo, el filósofo del pueblo, que recomendaba a los jóvenes d515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowOpen_vivir con sobriedad porque cuanto más tenés menos feliz sosd515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowClose_. Un político más allá de las ideologías y los intereses. Con ética. De los que cuesta ver por aquí…

[[CONTENT:Image|||6824e386dd5b3700072d90bf|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2025/05/14/E562D45B-C84F-4EDD-B9C9-E1ADEA941311/30.jpg]]

La noticia alegre es la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025 a Eduardo Mendoza. Enhorabuena, maestro. Y recuerdos a Onofre Bouvila, Delfina, Agatha, a su detective anónimo y, por supuesto, a Gurb.

Como ha resaltado el jurado, nos hace muy felices leerle.

JUEVES

Y el filtrador era… ¡Ábalos! Llámenme vidente, pero lo sospechaba. ¿Cómo era posible que quedara siempre mejor que el presidente? Hasta Page (el d515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowOpen_tocacojonesd515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowClose_ en los wasaps) dijo que d515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowOpen_es llamativo, establece más ataque el presidente que Ábalosd515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowClose_. El exministro dice que compartió solo los de 2023 y porque se sentía d515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowOpen_un mono de feriad515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowClose_. Ya. Pues hay muchos anteriores, como uno suyo a Calviño sobre el rescate de Air Europa donde dice d515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowOpen_Hidalgo se corta las venas, no puede burlar a los acreedores…d515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowClose_ ¿Por qué no lo denuncia Sánchez? ¿Puede que ni siquiera sea delito si el que enseña la conversación es parte de ella? Eso dicen algunos juristas. Y los socialistas, que no es un chantaje de Ábalos…, pero están aterrados con lo que queda por salir.

Hay que tener mucho cuidado con los teléfonos. Que se lo digan a Asencio, el jugador del Madrid, que no participó en el encuentro sexual que grabaron sus compañeros con varias chicas, incluida una menor, sin su permiso, pero que pidió la grabación para enseñársela a un tercero (algunos dicen que era el novio de una de ellas). Y el juez le ha procesado por revelación de secretos y pornografía infantil. Dejen de grabarse, pero, sobre todo, dejen de mostrar las grabaciones de otros. Eso sí que es un delito…

VIERNES

Hoy cambiamos de filtraciones. La UCO ratifica ante el juez [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/agentes-uco-ratifican-analisis-mensajes-que-atribuyen-garcia-ortiz-papel-preeminente-filtracion_2025051668270db357a5aa2cde256b79.html|||el papel preeminente del fiscal García Ortiz]] en la filtración del novio de Ayuso.

[[CONTENT:Image|||68274e46121e980007e46208|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2025/05/16/F8AC37D5-2F43-4145-B17C-B6D97B9DD90A/30.jpg]]

Por lo demás, la audiencia excluye el rescate de Air Europa del caso Begoña Gómez, desimputa a Juanjo Güemes y Goyache, pero señala que Begoña d515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowOpen_se aprovechaba de su proximidad al presidented515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowClose_ para d515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowOpen_vender favoresd515c237-5cef-4c6b-b181-a847f9edf40c_doubleArrowClose_.