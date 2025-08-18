Que se disfrace de bombero

Leo: «Profesora y futbolista, empleos soñados de los niños españoles. La cantante Aitana, para las niñas, y el futbolista Lamine Yamal, para los chicos, son los jefes que desearían tener». No me extraña la admiración de la chavalería por Yamal después de conocerse su predilección por los enanos. Pero ningún niño quiere ser enano, ni tan siquiera de jardín. ¿Ninguno sueña con no crecer? ¿Se acabó la ilusión de volar con Peter Pan al País de Nunca Jamás para ser siempre niño? La España que arde necesita bomberos, pero esa profesión tan solo tienta a un 5,3 por ciento, según la encuesta. Muy pocos. ¿Dónde fue a parar el ansiado coche rojo con sirena, escalera y manguera que pedíamos a los Reyes Magos? Deberían aconsejarle al Apolo de la Moncloa que, en este comienzo de curso, se proyectara en las escuelas «El coloso en llamas» y, al final, Él apareciera en las aulas disfrazado de bombero, en plan Steve McQueen, para despertar vocaciones y demostrar que es ignífugo. Y con Óscar Puente sujetándole la manguera.

Leo: «Diez horas a nado en alta mar y atacados por las gaviotas. LA RAZÓN accede al testimonio de los jóvenes que se juegan la vida para entrar en España por Ceuta». Por la cosa del cambio climático, ¿es posible que las ruidosas gaviotas hayan devenido en racistas? Antes de que Óscar Puente escriba 40 tuits contra Feijóo, le cuento que el ave que figura en el anagrama pepero no es una gaviota, sino un charrán, y no ataca a nadadores en el mar. Fíjense: se juegan la vida por llegar a un país que arde de norte a sur, con mucho paro y pelín islamófobo. Quizá no ven la tele. Eso sí, pueden ser nuestros futuros bomberos y darnos medallas en los campeonatos de natación. ¿Podemos facilitarles algún repelente de gaviotas?