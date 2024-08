El diario de Amilibia: El cuerpo en llamas

El verano era temido por los confesores de antaño por ser tiempo de carne al aire y pecado cantado, de concupiscencia bajo la higuera. No todo el mundo pasa el estío leyendo «En busca del tiempo perdido», como Agatha Ruiz de la Prada. El tigre se despierta con los calores: el tigre que quería comerse las carnes morenas de Lola Flores y no precisamente en modo pincho moruno. Me cuentan que lo más excitante de las series de Netflix está en «El cuerpo en llamas», y el cuerpo ardiente es el deÚrsula Corberó, que gana mucho desnuda. Ideal para alimentar las fantasías de los que no tenemos veraneo, ni higuera ni higos a mano. Me chifla la desinhibida Corberó desde que dijo aquello de «en ‘Física o Química’ todos follábamos con todos». ¡Ele mi niña!

Dicen que sus escenas de sexo en «El cuerpo en llamas», incendian la pantalla. Menos mal que mi televisor está hecho a todo. Unos cuerpos arden y otros se apagan, por ejemplo y sin ir más lejos el del Apolo de la Moncloa, cargado de fatiguitas, mayormente por culpa del juez Juan Carlos Peinado. ¡Juan Carlos tenía que ser!, claman en la Moncloa mientras Él lanza por la boquita de piñón sapos y culebras. Ahora están en Lanzarote. Cuentan las lenguas viperinas que ni harto de papas arrugadas con mojo picón va recuperar Él en estos días el vigor de antaño, para desconsuelo de la Bego. Al César le estresa mucho la pesadilla de Puchi con el puñal levantado cual Bruto.

Así es difícil cumplir. La Bego podría imitar a la marquesa Tamara Falcó, que aprovecha parte de su verano para organizar cajones. Dice la marquesa que tener la ropa ordenada le da muchísima paz mental. Pero eso no es el Kamasutra, claro. Quizá la Bego recurrirá al yoga. Virasana: postura del héroe. A ver si Él se anima.