El diario de Amilibia: Sobrevivir entre idiotas, qué hallazgo

Con frecuencia la ciencia viene a socorrer al bufón: «Los humanos hemos evolucionado para sobrevivir, no para ser felices», dice la psicóloga Annie Zimmerman. Será verdad, pero aquí tenemos al Apolo de la Moncloa que sobrevive y a la vez es feliz, sin más. Leo: «La teoría del Ejecutivo es: “Al final todos serán amnistiados”». Sí, y en el Juicio Final todos los sociatas y sus socios serán perdonados si preside el tribunal Conde-Pumpido.

La clave está en el principio de la frase: «al final». ¿Al final de sus días? Porque la táctica invencible de Él se basa en que nunca dice «cuándo». El dura, dura y dura como el conejito de Duracell, porque maneja los tiempos. Dice «os daré la financiación singular», pero no dice cuándo. Dice «os daré todas las competencias que me pidáis», pero no dice cuándo. Dice «os daré la pasta gansa de los fondos», pero no dice cuándo.

Así hasta el Final de los Tiempos, cuando las ranas críen pelo, como decía el otro día. Los tiene a todos levitando en la esperanza de un final feliz tipo «Pretty woman» o «Qué bello es vivir». Volviendo a la ciencia. El investigador Saul Justin Newman ha ganado el IG Nobel, que premia las investigaciones más disparatadas o coñonas, por un estudio sobre la longevidad en el que dice, entre otras cosas, «que la mayoría de los afortunados longevos viven tanto porque están rodeados de funcionarios idiotas».

Parece que eso es extrapolable a la política. Dudas razonables: ¿Se vive más cuanto más idiotas son los que te rodean? ¿Quién examina de idiotismo a los aspirantes a altos cargos de la Administración? ¿Para alcanzar la longevidad en el poder solo han de ser idiotas los asesores y ministros o también los votantes?

No espero respuestas.