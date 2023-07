Dientes, dientes: candidatos a pedir de boca

Está claro que, en política, como en cualquier otro ámbito, la sonrisa es poder. No hace falta recordar «los dientes, dientes, que eso es lo que quieren» de la Pantoja. Una sonrisa bonita y sana es el gesto por excelencia que ayuda a transmitir mayor confianza. En comunicación política, la sonrisa siempre está presente y es clave, tanto por su presencia como por su ausencia. Es un elemento que los equipos de comunicación y los asesores de imagen de los líderes políticos tienen muy en cuenta. Algo que, visto lo visto, están dejando pasar por alto en nuestro país. A pocos días de la celebración de las elecciones generales, analizamos la sonrisa de los candidatos que optan a gobernar España y aventuramos cómo podrían mejorar su apariencia de la mano de Dental Studio. A priori, su director el Doctor Julio Martín, médico estomatólogo, les otorga un suspenso generalizado en estética dental. «Ninguno de los políticos españoles está a la altura de lucir una sonrisa en condiciones como, por ejemplo, la del ex presidente Kennedy», adelanta.

Pedro Sánchez: menos separaciones

El presidente y candidato por el partido socialista, partiendo de la base de su consabido atractivo físico, siempre intenta lucir su mejor sonrisa (a ratos forzada). Sin embargo, hay varios tratamientos a los que, según Daniela Carranza, odontóloga de Dental Studio, podría someterse. «Debería cerrar los diastemas (la separación) de los incisivos centrales tanto superiores como inferiores; utilizar una férula de descarga para relajar la tensión en el masetero, minimizando posibles fracturas y desgastes; así como realizarse un blanqueamiento y una armonización generalizada para lograr transmitir proporcionalidad y una sonrisa atractiva», apunta la odontóloga. Eso, sí su piel ha mejorado muchísimo, pero la sonrisa sigue siendo un punto débil.

Pedro Sánchez en el debate electoral. Gtres

Alberto Núñez Feijóo: unas carillas

Más discreto en gestos que Sánchez, Feijoo exhibe y saca poco partido a su sonrisa. El cara a cara con el candidato socialista llevó al candidato popular en no pocas ocasiones a lucir una sonrisa discreta (no sabemos si por ocultar sus dientes). Ahí buena parte de España pudo vislumbrar cómo pese a la diferencia de edad con el candidato socialista, lució un aspecto impecable (y más sereno) en el que, sin embargo, la sonrisa no le acompañaba. «No sonríe ampliamente con naturalidad», indica Carranza, al que, sin duda, «rebajaría varios tonos su color dental mediante blanqueamiento y carillas de porcelana. Estas carillas mejorarían a la vez el tamaño y forma de sus dientes para darle más luminosidad y un aspecto más equilibrado de sonrisa».

Alberto Núñez Feijóo y su look en 'El Hormiguero'. @elhormiguero

Santiago Abascal: ortodoncia invisible

Hay que reconocer que el candidato de VOX luce una imagen muy cuidada, pero su sonrisa se queda atrás. Presenta las piezas dentales superiores algo irregulares y las inferiores muy desalineadas, algo que «podría mejorar enormemente con un tratamiento de Contourning de composite para regular la posición de sus dientes superiores y en los inferiores utilizar ortodoncia invisible inferior tanto para colocar sus dientes como para mejorar su mordida. También debería realizarse un blanqueamiento con el fin de lograr un tono más homogéneo a sus dientes y una armonización generalizada para conseguir más gancho en su sonrisa, algo que podría hacer con facilidad», según la doctora Carranza.

GRAFCAT8425. BARCELONA 15/2/2021.- El líder de Vox, Santiago Abascal, en rueda de prensa desde Barcelona al día siguiente de las elecciones, ha prometido este lunes que su formación ejercerá una "oposición total" al nuevo Govern que se constituya tras las elecciones catalanas del 14F, para construir una "alternativa". EFE/Andreu Dalmau Andreu Dalmau EFE

Yolanda Díaz: reforzar el blanco

La candidata de Sumar, de sonrisa perpetua (y a veces, excesiva), es, quizá de todos los cabeza de lista la que menos arreglos necesitaría para mejorar su dentadura. La «it girl» de la izquierda se nota que cuida su imagen y la sonrisa. Prueba de ello es que siempre maquilla sus labios de rojo intenso, para destacarla. De hecho, su sonrisa perenne es su gran arma política. Sin embargo, para la odontóloga de Dental Studio podría mejorar mucho si se «realizase una ortodoncia invisible para ampliar la longitud de su sonrisa y mejorar la posición de sus dientes, ya que parece algo comprimido el maxilar superior. También le vendría bien un blanqueamiento de refuerzo para destacar su sonrisa los días que no quiera lucir sus labios pintados».