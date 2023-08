Francina y la jura de Doña Leonor

Ya sé que soy un vejestorio un poco cascarrabias, pero estas cosas del lenguaje inclusivo o del nuevo lenguaje me tienen viviendo sin vivir en mí. Si las feminista llaman señoros a los señores, quizá a los viejos nos empiecen a llamar mayoros, que suena mucho mejor que Edad de Plata o Tercera Edad. Francina la Políglota, la nueva presidenta del Congreso, ha empezado la nueva legislatura rectificando para que nadie pueda dudar de que nos encontramos ante una mujer docta e ilustrada: que rectificar es de sabios se dice, creo, hasta en Mallorca. Anunció que ya se podían emplear en el Parlamento todas las lenguas cooficiales y ha tenido que frenar el vehemente impulso para hacer consultas. Puede meterse en jardines, pero sabe salir airosa, que para eso su pareja es jardinero.

Se fue a TVE y allí, en un alarde del lenguaje inclusivo, soltó lo de «los mayores y a las mayoras». Bien, ya soy mayoro. Pero su gran momento será en la jura de la Constitución ante las Cortes de la princesa Leonor: alcanza la mayoría de edad el 31 de octubre y ella, Francina, republicana, será la máxima responsable del acto. Se preguntan las lenguas viperinas si hará jurar a la cadete Borbón Ortiz en catalán, vascuence, gallego, valenciano, bable y aragonés, y si Bildu, ERC, BNG, Junts, Podemos y compañía exigirán que además lo haga «por imperativo legal hasta que los Borbones acaben en los tiburones», como anhelaba Irene Montero en aquel famoso tuit. Me imagino que ahora añadiría «en los tiburones y las tiburonas». No me puedo imaginar lo que jurará por dentro Doña Leonor.