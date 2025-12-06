Nicolas Sarkozy, de la prisión a Lourdes: misa y baño espiritual a 12 grados

Tras su condena el 25 de septiembre a cinco años de prisión, Nicolas Sarkozy fue encarcelado el 21 de octubre en la prisión de La Santé y liberado 21 días, el 10 de noviembre. días en prisión. Aunque la estancia fue breve, ha querido relatar sus vivencias en un libro que lleva por título "Jounal d’un prisonnier" y se publicará el 10 de diciembre. Con este motivo, ha concedido una entrevista a Le Figaro donde describe también su reciente visita al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en el suroeste francés. Era una promesa pendiente consigo mismo.

Según declara, necesitó ir a este lugar para unirse a los destrozados por la vida. "Fue un momento de recogimiento y reflexión profunda", de búsqueda de fuerza espiritual y paz interior ante los retos judiciales que aún enfrenta. Siguiendo los rituales tradicionales, se sumergió en las aguas a 12 grados de las piscinas y asistió a misa.

El aislamiento en prisión le hizo valorar el rezo y la religión, y asegura que el primer día de su encarcelamiento se arrodilló para rezar, buscando fuerza para afrontar lo que consideraba una injusticia. No dejó de rezar y recibió la visita de un sacerdote todos los domingos.

Cartas que le hicieron pensar

A través de las cartas que recibió durante su encarcelamiento, también llegó a apreciar "la importancia de las raíces cristianas de Francia". En varias ocasiones se conmovió "hasta las lágrimas" al leerlas. Si bien se tomaron fotos durante su estancia en Lourdes, ninguna de ellas apareció en redes sociales, según señala "Le Figaro".

Sin embargo , un empleado del Hôtel Saint-Sauveur, situado a los pies del santuario, sí compartió una imagen tomada junto a Carla Bruni y Sarkozy.

A partir del 10 de diciembre, como parte de la promoción de su libro, el expresidente emprenderá una gira por Francia. No lleva una tobillera electrónica, como sí lo hizo tras su condena por el caso de las escuchas telefónicas de Bismuth, del 7 de febrero al 14 de mayo de 2025. Aunque fue condenado a un año de prisión -seis meses de los cuales fueron suspendidos- por el caso Bygmalion, la sentencia, firme el 26 de noviembre, aún no ha comenzado. Por lo tanto, está a la espera de ser citado por el juez, quien determinará las condiciones de su condena (arresto domiciliario, trabajos comunitarios o incluso una multa de un día, que implica el pago de una suma de dinero al Tesoro durante un número determinado de días).