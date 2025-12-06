El orgulloso saludo de Nadia Calviño a Carlos III: "Muy buena reunión organizada por Su Majestad"

Ajena a la tormenta que vive el Gobierno socialista del que formó parte como vicepresidenta primera de España y ministra de Economía, Comercio y Empresa hasta diciembre de 2023. Nadia Calviño participó esta semana en una reunión organizada en Londres por el Rey Carlos III en el marco de la Iniciativa de Mercados Sostenibles, un proyecto del monarca.

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BCI) se trasladó hasta la capital británica para asistir a este encuentro en el que han participado líderes financieros y representantes de otros bancos multilaterales de desarrollo. Calviño quiso dejar testimonio de su saludo a Carlos III en su cuenta de Instagram.

La mesa redonda de alto nivel tenía como objetivo acelerar la movilización de capital privado para el crecimiento económico sostenible en los mercados emergentes y en desarrollo. Tuvo lugar en el Palacio de St. James. Calviño, fiel a su estilismo clásico -chaqueta, pañuelo al cuello y broche en la solapa izquierda- tendió la mano al monarca con una amplia sonrisa.

La reunión congregó a presidentes de bancos multilaterales de desarrollo y directores ejecutivos de importantes instituciones financieras mundiales, además del presidente Mohamed Muizzu y el primer ministro de la República de Maldivas y la Commonwealth de las Bahamas, Philip Davis, para explorar cómo se pueden replicar los modelos emergentes para ampliar el apoyo al desarrollo sostenible.

Madre de cuatro hijos con su marido, el economista Ignacio Martínez de Lara, Calviño ha mantenido su vida familiar en un perfil muy discreto. Reside actualmente en Luxemburgo, donde ejerce como presidenta del BEI desde enero de 2024. Su función principal es liderar la institución financiera europea encargada de financiar proyectos estratégicos en la Unión Europea.